Єврокомісія оголосила про започаткування відкритого конкурсу на здійснення проектів на підтримку української культури в Україні та за її межами. На реалізацію відібраних пропозицій буде виділено 5 мільйонів євро. Інформацію у середу, 14 вересня, оприлюднили на сайті Європейської Комісії.

«Європейська Комісія започатковує спеціальний конкурс для України, в рамках річної робочої програми Creative Europe на 2023 рік. Усього з метою підготовки до повоєнного відродження в українських культурних та креативних секторах буде виділено 5 млн євро для підтримки українських художників та культурних організацій у їх власній країні або у будь-якій іншій країні, яка бере участь у програмі Creative Europe», – зазначено у повідомленні.

У рамках спеціального конкурсу буде відібрано три проекти для фінансування, які керуватимуться консорціумами, створеними в країнах, асоційованих із програмою «Креативна Європа», а також українськими організаціями, які надаватимуть субгранти на невеликі ініціативи, реалізовані на регіональному рівні. Заявки на участь у конкурсі прийматимуть до 29 листопада 2022 року.

«Культурне самовираження та доступ до культури є важливою складовою нашого життя. Вони допомагають нам долати травматичні події, посилювати колективну та індивідуальну стійкість, надають всім нам засоби для взаєморозуміння. Мені дуже приємно, що ми можемо зробити свій внесок, щоб допомогти у доступі до культури тим українцям, які були переміщені в результаті війни в Україні або знаходяться в одній із країн-учасниць програми Creative Europe», – зауважила єврокомісарка з питань культури Марія Габріель.

Також Єврокомісія оприлюднила умови участі у конкурсі культурних проектів.