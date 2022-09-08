Команда стрічки «Люксембург, Люксембург» розгорнула на фестивалі антивоєнні плакати

Під час 79-го Венеційського міжнародного кінофестивалю мати офіцера «Азову» Іллі Самойленка кастинг директорка Алла Самойленко нагадала про захисників «Азовсталі». На фотокол вона вийшли у футболці «Free Azovstal Defenders».

Алла Самойленко, разом з іншими членами знімальної групи, представляла у Венеції фільм Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург».

Алла Самойленко (фото: Facebook сторінка фільму «Люксембург, Люксембург»)

Команда стрічки розгорнула на фестивалі антивоєнні плакати. «Уявіть собі фільми без батьків. З початку російського вторгнення тисячі українських дітей лишилися без батьків», – написано на плакатах.

Нагадаємо, «Люксембург, Люксембург» розповідає про братів-близнюків, які намагаються дати раду власному життю, в якому раптово з’являється давно зниклий батько. Фільм представлений у конкурсній програмі «Горизонти».

Також про полонених «азовців» йшлося і під час презентації документального фільму Євгена Афінеєвського «Свобода у вогні». Однією із героїнь картини стала Анна Зайцева, яка разом з сином Святославом прожила у бункері на «Азовсталі» понад два місяці. Тримісячний Святослав був наймолодшим мешканцем укриття. Чоловік Анни, Кирило з позивним «Вольт», як і Ілля Смойленко, перебуває у полоні.

Героїні стрічки журналістка Наталія Нагорна та дружина бійця «Азову» Анна Зайце, модель Аліна Байкова, режисер Євген Афінеєвський та директор Венеційського кінофесту Альберто Барбера (фото: Суспільне)

Фільм «Свобода у вогні: боротьба України за свободу» створений на основі особистих історій українців — військових, матерів, дітей, лікарів, журналістів та волонтерів, чиї життя кардинально змінилися з початку російсько-української війни. Ця стрічка є своєрідним продовженням фільму «Зима у вогні» про Майдан.

Нагадаємо, у фільмі «Свобода у вогні» використано відео, створене у співпраці з «24 каналом»