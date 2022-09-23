П’єса «Будинок без номера» є єдиною у творчому доробку Ярослава Федоришина

У львівському театрі «Воскресіння» виходить нова вистава «Будинок без номера». Вона поставлена за п’єсою Ярослава Федоришина, засновника та багаторічного керівника театру.

Цікаво, що «Будинок без номера» він написав дуже давно, коли двадцятирічним надовго потрапив до лікарні. Натомість зараз п’єса набула нових, актуальних сенсів.

Режисеркою та сценографкою стала Алла Федоришина. Ролі виконують Петро Микитюк, Володимир Губанов, Юрій Пилипчук, Наталія Лукашонок, Галина Стричак, Володимир Чухонкін, Тарас Кіцинюк, Олександр Чекмарьов Олександр, Тарас Юричко, Юрій Шоробура, Вікторія Жолінська Вікторія, Віри Рифяк.

Будинок без номера хочуть знести. Більшість мешканців вже виїхали, залишились Жінка, Художник та Старий. Недарма їх, самотніх та нещасливих, не називають на імена. Вони фігурують лише у спогадах. Зрештою, усі імена виринають лише під час спогадів чи спілкування. Адже це історія самотності та водночас переплетення доль.

Найближчі вистави відбубуться 24, 25 вересня та 1,2 жовтня

Лише уважно слухаючи текст ми можемо здогадатись (і то доволі приблизно) про час та місце дії. Але то не має значення. Будь-які хронологічні та географічні прив’язки затерті у сценографії та костюмах. Герої скоріше нагадують персонажів середньовічного малярства.

П’єса «Будинок без номера» є єдиною у творчому доробку режисера, засновника та незмінного художнього керівника театру «Воскресіння», режисера, актора, ініціатора та директора Міжнародного театрального фестивалю «Золотий Лев» Ярослава Федоришина, який пішов з життя у березні 2020 року. Ця постановка, прем’єрні вистави якої відбудуться 24, 25 вересня та 1, 2 жовтня, має стати згадкою про нього.

Анонсують у театрі і проведення фестивалю «Золотий Лев» у незвичному форматі, обумовленому війною.

Фото театру «Воскресіння»