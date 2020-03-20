Помер директор львівського театру «Воскресіння» Ярослав Федоришин

Ярослав Федоришин був незмінним керівником театру з 1990 року

Цієї ночі, 20 березня, у Львові на 65-му році життя помер Ярослав Федоришин, директор львівського академічного духовного театру «Воскресіння». Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Ярослав Федоришин — режисер, актор, заслужений діяч мистецтв України. У 1990 році він створив та був художнім керівником Львівського академічного духовного театру «Воскресіння». У 1992 році заснував Міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев».

«Від нас відійшла людина, для якої театр, глядачі, мистецтво — це було все життя. Тисячі шанувальників «Золотого лева» і театру «Воскресіння» сумують і співчувають. Львів дякує Вам, Ярославе, і пам’ятає», — висловив співчуття мер Львова Андрій Садовий.

P.S. Парастас і похорон відбудуться у Соборі Юра, поховають Ярослава Федоришина на Личаківському кладовищі. Однак на церемонію прощання буде допущена лише найближча родина. Львів'ян на знак вшанування просять запалити світку пам'яті о 19:00 20 березня. Окрему церемонію прощання обіцяють організувати після завершення карантину.