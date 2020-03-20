Родина Ярослава Федоришина просить не приходити на похорон

Близькі театрального режисера просять ввечері запалити свічку пам'яті

СуспільствоОрися Шиян, 20 березня102830

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Родина Ярослава Федоришина просить не приходити на похорон
фото архів ZAXID.NET
Ярослав Федоришин помер у ніч на 20 березня 2020 року

Відомого львівського театрального діяча і режисера Ярослава Федоришина поховають на Личаківському кладовищі, проте його родина закликає львів’ян не брати участі у парастасі та похоронній процесії через оголошений у місті карантин, натомість на знак вшанування просять запалити світку пам'яті сьогодні ввечері. Окрему церемонію прощання обіцяють організувати після завершення карантину.

Як повідомили на сторінці театру «Воскресіння», який створив і очолював Ярослав Федоришин, парастас відбудеться сьогодні, 20 березня, о 19:00 в соборі Юра. Похоронна панахида запланована на завтра, 21 березня, об 11:00 в соборі Юра, звідки вирушить на Личаків.

Родина Ярослава Федоришина повідомляє про обмежене коло прощання, до якого увійдуть лише родичі, і просить львів’ян не брати участі в похоронній процесії через оголошений у місті карантин. На знак вшанування корифея усіх закликають запалити свічку пам’яті на вікні ввечері 20 березня о 19:00.

«Дуже просимо поставитися всіх з розумінням. Після завершення періоду пандемії буде проведена окрема церемонія вшанування пам’яті легендарного заслуженого діяча мистецтв», — йдеться у повідомленні колективу театру.

Нагадаємо, заслужений діяч мистецтв України Ярослав Федоришин помер цієї ночі, 20 березня, у Львові на 65-му році життя. Він був директором львівського академічного духовного театру «Воскресіння» та засновником Міжнародного театрального фестивалю «Золотий Лев».

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Помер директор львівського театру «Воскресіння» Ярослав Федоришин ZAXID.NET
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