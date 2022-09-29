Український документальний фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться» нарешті вийшов в український прокат. Цьому передувала тривала подорож по фестивалях та чималий набір нагород.

Світова прем’єра фільму відбулась на найбільшому в світі фестивалі документального кіно IDFA, що відбувається в Амстердамі. Там картина перемогла у номінації «найкращий повнометражний фільм» секції «Перша поява» (First Apperance). Була й перемога на фестивалі документального кіно Festival dei Popoli (2020).

Аліна Горлова

Згодом фільм отримав головну нагороду Golden Lady Harimaguada Award фестивалю LPA International Film Festival за найкращий повнометражний фільм.

«За здатність режисерки зняти фільм про війну без показу війни та передати її вплив на людей, а також використання зображення як відкриття складності нашої реальності», – так аргументувало нагороду журі. І таке формулювання дуже точно відбиває суть фільму Аліни Горлової. Дуже тонко, делікатно і водночас точно та сильно говорить режисерка про світ миру та війни, універсальний світ, де різні краєвиди, проте схожі проблеми. Чорно-біла подорож між миром та війною є влучно розказаною історією, тонким спостереженням та візуально довершеним мистецьким твором.

Сім'я 20-річного Андрія Сулеймана переїхала до України, коли жити в Сирії стало неможливим. Але, тікаючи від однієї війни, вони опинились в іншій – на Сході розпочалась російська агресія. Андрій стає волонтером Червоного Хреста в зоні бойових дій. Та після смерті батька рушає до Сирії, щоб поховати його на батьківщині. Від конфлікту в Сирії до війни в Україні – існування Андрія ніби обрамлене вічним потоком життя і смерті.

Фільм є копродукцією України, Латвії, Німеччини й Катару, був профінансований Держкіно України, Латвійським кіноцентром, фондами IDFA Bertha Fund та Doha Film Institute, а також підтриманий Українським Інститутом в міжнародному просуванні завдяки програмі proMOTION.

Кадр з фільму «Цей дощ ніколи не скінчиться»

Так само емоційно та точною розповіддю про «війну без війни» був і попередній фільм Аліни Горлової «Явних проявів немає». Один із найкращих нових українських фільмів про війну розповідає історію жінки-майора, яка повертається з зони бойових дій. Головна героїня фільму – 46-річна Оксана Якубова. Розмовляючи з психологами, борючись із ПТСР та панічними атаками, вона намагається повернутися до нормального життя. Знімальна група проходить з героїнею шлях від початку реабілітації до повернення на роботу. Оксана Якубова уже була героїнею іншого документального проекту, який отримав значний суспільний резонанс – «Невидимий батальйон», однією з постановниць якого була в тому числі Аліна Горлова.

Кадр з фільму «Цей дощ ніколи не скінчиться»

«Коли я потрапила вперше на Донбас у 2016 році, в мене було, як я це називаю, видіння. Я побачила його чорно-білим. Тоді ж я зрозуміла, що мені потрібен герой, молодий хлопець, який живе на Донбасі. Я не знаю, чому саме так, чому це мав бути саме хлопець, але я почала його шукати. І я його знайшла. Мені розповіли історію Андрія Сулеймана, вона мене вразила. Це було не те, що я шукала, це було краще», – розповіла ZAXID.NET Аліна Горлова.

Без сумніву, фільм є одним із найкращих українських документальних фільмів останнього часу. Він вдало поєднує цікаву історію та її художню складову, яка потребує великого екрану. Те, що прокат розпочався саме зараз, коли країна переживає повномасштабне вторгнення Росії, надає історії нових сенсів.