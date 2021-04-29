Українські фільми продовжують збирати призи на міжнародних кінофестивалях. Дві документальні картини, що у зовсім різний спосіб розповідають про війну в Україні, «Цей дощ ніколи не скінчиться» Аліни Горлової та «Земля блакитна ніби апельсин» Ірини Цілик отримали чергові нагороди.

«Цей дощ ніколи не скінчиться»

Фільм Аліни Горлової (на головному фото) отримав головну нагороду Golden Lily for best film німецького кінофестивалю goEast Film Festival у Вісбадені. У фестивалі беруть участь художні та документальні фільми з Центральної, Східної Європи та країн колишнього СРСР.

«Сміливо користуючись кіномовою, режисерка пропонує людяний погляд на чоловіка, спійманого у декількох тривожних світах, у кожному з яких відбувається свій власний конфлікт. Бачення режисерки, мужнє та сповнене емпатії, виходить за рамки спрощених кордонів, користуючись зображенням та звуком як чуттєвим досвідом», – озвучили свою думку члени журі.

Це вже четверте гран-прі стрічки. 19 листопада 2020 в Амстердамі фільм отримав нагороду «Найкращий повнометражний фільм» в секції «Перша Поява» найбільшого світового фестивалю документального кіно IDFA. 22 листопада 2020 у Флоренції фільм отримав головну нагороду одного із найстаріших світових фестивалів Festival dei Popoli. 17 квітня 2021 у Лас-Пальмас-де-Гран-Канарії стрічка отримала головну нагороду Golden Lady Harimaguada Award фестивалю LPA International Film Festival за найкращий повнометражний фільм.

Режисерка Аліна Горлова з нагородою

У березні 2021 року відбулась національна прем’єра в світовій конкурсній програмі Docudays UA, та стрічка «Цей дощ ніколи не скінчиться» отримала спеціальну правозахисну нагороду від незалежної платформи Current Time. Герой картини Андрій Сулейман разом із батьками переїхав із Сирії в Україну, але знову зустрівся із війною уже в новій країні. Він є волонтером Червоного Хреста та працює з жертвами збройного конфлікту.

Прокат картини в Україні заплановано на осінь 2021 року.

«Земля блакитна ніби апельсин»

Картина Ірини Цілик отримала гран-грі журі на Міжнародному кінофестивалі в Сіетлі в категорії документального кіно.

Цього року на фестивалі було представлено 92 повнометражних та 126 короткометражних робіт з 6 країн світу.

Ця картина отримала премію за найкращу режисуру у міжнародному документальному конкурсі на найбільшому фестивалі незалежного кіно у світі «Sundance » (США). Також фільм переміг на фестивалі Docudays, став найкращим документальним фільмом за версією українських кінокритиків та здобув близько 20-ти інших нагород.

Також фільм номінований на українську національну кінопремію «Золота Дзиґа».

У фільмі йдеться про сім'ю, яка живе на Донбасі під час війни. Анна сама виховує чотирьох дітей. Обстріли у Красногорівці майже не припиняються, але родина знаходить способи тішитись життю. Мама й діти знімають самі знімають фільм про своє життя під час війни

Картина побувала в українському прокаті у листопаді минулого року.