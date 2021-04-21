Цьогорічні лідер за кількістю номінацій – «Погані дороги»

Члени Української кіноакадемії визначили номінантів на п’яту національну кінопремію «Золота Дзиґа». 23 квітня розпочинається новий етап голосування – за переможців цьогорічної Кінопремії, яких буде названо на урочистій церемонії нагородження.

На участь у п’ятій кінопремії було подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок. З них до довгого списку увійшла 81 картина: 21 повнометражна ігрова, 21 короткометражна ігрова, 22 документальні, 1 повнометражна анімаційна, 6 короткометражних анімаційних та 10 серіалів.

Цього року серіали нагороджуватимуть вперше. Загалом «Золоту Дзиґу» вручатимуть у 23 номінаціях. Лауреата «Премії глядацьких симпатій» обиратимуть глядачі шляхом онлайн-голосування. Номінантів у цій категорії буде оголошено згодом одночасно зі стартом онлайн-голосування.

Нагадаємо, що цьогоріч почесну нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа отримає Роман Балаян.

Цьогорічні лідери за кількістю номінацій – «Погані дороги» (15), «Атлантида» (11), «Толока» (9), «Земля блакитна, ніби апельсин» (4) та «Черкаси» (4).

Номінанти на п'яту національну кінопремію

Найкращий фільм:

Найкраща режисерська робота (ім. Юрія Іллєнка):

Валентин Васянович («Атлантида»)

Наталка Ворожбит («Погані дороги»)

Михайло Іллєнко («Толока»)

Найкраща чоловіча роль:

Юрій Кулініч («Погані дороги»)

Євген Ламах («Черкаси»)

Андрій Римарук («Атлантида»)

Найкраща жіноча роль:

Марина Клімова («Погані дороги»)

Марина Кошкіна («Забуті»)

Іванна Сахно («Пік страху»)

Оксана Черкашина («Погані дороги»)

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Найкраща жіноча роль другого плану:

Ірма Вітовська («Казка старого мельника»)

Оксана Вороніна («Погані дороги»)

Юлія Матросова («Погані дороги»)

Найкраща операторська робота:

Валентин Васянович («Атлантида»)

Володимир Іванов («Погані дороги»)

В’ячеслав Цвєтков («Земля блакитна, ніби апельсин»)

Найкраща робота художника-постановника:

Роман Адамович, Микола Кіщук («Толока»)

Владлен Одуденко («Атлантида»)

Марина Пшеничникова («Погані дороги»)

Діана Тодоратьєва («Безславні кріпаки»)

Найкращий сценарій:

Валентин Васянович («Атлантида»)

Наталка Ворожбит («Погані дороги»)

Михайло Іллєнко («Толока»)

Найкраща музика:

Антон Байбаков («Черкаси»)

Роман Вишневський («Толока»)

Володимир Гронський («Передчуття»)

Мирослав Скорик («Тарас. Повернення»)

Найкраща пісня:

«Вільна», Тіна Кароль & Юлія Саніна («Віддана») Музика - Олександр Шкуркін, слова - Альона Савраненко

«Жовтий скотч», Юркеш («Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану») Музика - Юрій Юрченко, слова - Максим Кривцов

«Пола-ла-ла», гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова («Віктор_Робот») Музика - Антон Байбаков, слова - Марися Никітюк

«Танець рабів», Святослав Вакарчук («Номери») Музика - Мілош Єліч

Найкращий документальний фільм:

Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Юрія Мінзянова):

«Бульмастиф»

«ІНО»

«Схрон»

Найкращий короткометражний анімаційний фільм:

«Історія України за 5 хвилин»

«Прізвище в кишені»

«Риска»

Найкращий ігровий серіал:

«І будуть люди»

«Козаки. Абсолютно брехлива історія»

«Перші ластівки. Zалежні»

«Спіймати Кайдаша»

Найкращий дизайн костюмів:

Галина Отенко, Марія Керо («Толока»)

Наталя Стєпанєєва («Безславні кріпаки»)

Кароліна Шеремета («Атлантида»)

Андрій Яремій («Погані дороги»)

Найкращий грим:

Ганна Лукашенко («Атлантида»)

Ельвіра Мамедова («Погані дороги»)

Марія Петровська («Безславні кріпаки»)

Найкращий звук:

Ігор Барба, Борис Петер («В. Сильвестров»)

Артем Мостовий («Толока»)

Сергій Степанський («Атлантида»)

Найкращий монтаж:

Іван Банніков («Земля блакитна, ніби апельсин»)

Валентин Васянович («Атлантида»)

Олександр Чорний («Погані дороги»)

Найкращі візуальні ефекти: