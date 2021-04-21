Члени Української кіноакадемії визначили номінантів на п’яту національну кінопремію «Золота Дзиґа». 23 квітня розпочинається новий етап голосування – за переможців цьогорічної Кінопремії, яких буде названо на урочистій церемонії нагородження.
На участь у п’ятій кінопремії було подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок. З них до довгого списку увійшла 81 картина: 21 повнометражна ігрова, 21 короткометражна ігрова, 22 документальні, 1 повнометражна анімаційна, 6 короткометражних анімаційних та 10 серіалів.
Цього року серіали нагороджуватимуть вперше. Загалом «Золоту Дзиґу» вручатимуть у 23 номінаціях. Лауреата «Премії глядацьких симпатій» обиратимуть глядачі шляхом онлайн-голосування. Номінантів у цій категорії буде оголошено згодом одночасно зі стартом онлайн-голосування.
Нагадаємо, що цьогоріч почесну нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа отримає Роман Балаян.
Цьогорічні лідери за кількістю номінацій – «Погані дороги» (15), «Атлантида» (11), «Толока» (9), «Земля блакитна, ніби апельсин» (4) та «Черкаси» (4).
Номінанти на п'яту національну кінопремію
Найкращий фільм:
Найкраща режисерська робота (ім. Юрія Іллєнка):
- Валентин Васянович («Атлантида»)
- Наталка Ворожбит («Погані дороги»)
- Михайло Іллєнко («Толока»)
Найкраща чоловіча роль:
- Юрій Кулініч («Погані дороги»)
- Євген Ламах («Черкаси»)
- Андрій Римарук («Атлантида»)
Найкраща жіноча роль:
- Марина Клімова («Погані дороги»)
- Марина Кошкіна («Забуті»)
- Іванна Сахно («Пік страху»)
- Оксана Черкашина («Погані дороги»)
Найкраща чоловіча роль другого плану:
- Ігор Колтовський («Погані дороги»)
- Олег Примогенов («Толока»)
- Дмитро Сова («Черкаси»)
- Сергій Соловйов («Погані дороги»)
- Дмитро Хом'як («Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану»)
Найкраща жіноча роль другого плану:
- Ірма Вітовська («Казка старого мельника»)
- Оксана Вороніна («Погані дороги»)
- Юлія Матросова («Погані дороги»)
Найкраща операторська робота:
- Валентин Васянович («Атлантида»)
- Володимир Іванов («Погані дороги»)
- В’ячеслав Цвєтков («Земля блакитна, ніби апельсин»)
Найкраща робота художника-постановника:
- Роман Адамович, Микола Кіщук («Толока»)
- Владлен Одуденко («Атлантида»)
- Марина Пшеничникова («Погані дороги»)
- Діана Тодоратьєва («Безславні кріпаки»)
Найкращий сценарій:
- Валентин Васянович («Атлантида»)
- Наталка Ворожбит («Погані дороги»)
- Михайло Іллєнко («Толока»)
Найкраща музика:
- Антон Байбаков («Черкаси»)
- Роман Вишневський («Толока»)
- Володимир Гронський («Передчуття»)
- Мирослав Скорик («Тарас. Повернення»)
Найкраща пісня:
- «Вільна», Тіна Кароль & Юлія Саніна («Віддана») Музика - Олександр Шкуркін, слова - Альона Савраненко
- «Жовтий скотч», Юркеш («Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану») Музика - Юрій Юрченко, слова - Максим Кривцов
- «Пола-ла-ла», гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова («Віктор_Робот») Музика - Антон Байбаков, слова - Марися Никітюк
- «Танець рабів», Святослав Вакарчук («Номери») Музика - Мілош Єліч
Найкращий документальний фільм:
- «Зарваниця»
- «Земля блакитна, ніби апельсин»
- «Юкі»
Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Юрія Мінзянова):
- «Бульмастиф»
- «ІНО»
- «Схрон»
Найкращий короткометражний анімаційний фільм:
- «Історія України за 5 хвилин»
- «Прізвище в кишені»
- «Риска»
Найкращий ігровий серіал:
- «І будуть люди»
- «Козаки. Абсолютно брехлива історія»
- «Перші ластівки. Zалежні»
- «Спіймати Кайдаша»
Найкращий дизайн костюмів:
- Галина Отенко, Марія Керо («Толока»)
- Наталя Стєпанєєва («Безславні кріпаки»)
- Кароліна Шеремета («Атлантида»)
- Андрій Яремій («Погані дороги»)
Найкращий грим:
- Ганна Лукашенко («Атлантида»)
- Ельвіра Мамедова («Погані дороги»)
- Марія Петровська («Безславні кріпаки»)
Найкращий звук:
- Ігор Барба, Борис Петер («В. Сильвестров»)
- Артем Мостовий («Толока»)
- Сергій Степанський («Атлантида»)
Найкращий монтаж:
- Іван Банніков («Земля блакитна, ніби апельсин»)
- Валентин Васянович («Атлантида»)
- Олександр Чорний («Погані дороги»)
Найкращі візуальні ефекти:
- Олексій Москаленко («Атлантида»)
- Олексій Москаленко («Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану»)
- Артем Сушильников («Пік страху»)
- Станіслав Толмачов («Толока»)