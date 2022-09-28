Фільм «Памфір» має 6 номінацій

Українські кінокритики визначились з номінантами на національну премію «Кіноколо-2022». Серед лідерів за кількістю номінацій є фільми «Памфір», Дмитра Сухолиткого-Собчука (6 номінацій, учасник «Двотижневика режисерів» у Каннах), «Клондайк» Марини Ер Горбач (5 номінацій, представник України на «Оскара»), «Бачення метелика» Максима Наконечного (5 номінацій, учасник «Особливого погляду» Канн) та «Відблиск» Валентина Васяновича (4 номінації, учасник основного конкурсу Венеціанського фестивалю 2021 року).

Переможці премії будуть оголошені на церемонії нагородження 20 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, премія кінокритиків «Кіноколо» – щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографу та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України.

Номінанти на пермію «Кіноколо-2022»:

Найкращий повнометражний ігровий фільм

«Бачення метелика» , реж. Максим Наконечний, прод. Дар’я Бассель, Єлізавета Сміт;

, реж. Максим Наконечний, прод. Дар’я Бассель, Єлізавета Сміт; «Відблиск» , реж. Валентин Васянович, прод. Валентин Васянович, Володимир Яценко, Ія Мислицька, Анна Яценко;

, реж. Валентин Васянович, прод. Валентин Васянович, Володимир Яценко, Ія Мислицька, Анна Яценко; «Клондайк» , реж. Марина Ер Горбач, прод. Святослав Булаковський, Марина Ер Горбач, Мехмет Баґадир Ер;

, реж. Марина Ер Горбач, прод. Святослав Булаковський, Марина Ер Горбач, Мехмет Баґадир Ер; «Памфір», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук, прод. Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко, Лора Бріан, Богна Шевчик, Клаудія Смея-Ростворовська, Жанкарло Насі, Адольф Ель Ассаль, Сільвана Сантамарія.

Найкращий короткометражний ігровий фільм

«Джордан'96» , реж. Катерина Лесик, прод. Володимир Яценко, Анна Яценко;

, реж. Катерина Лесик, прод. Володимир Яценко, Анна Яценко; «Згасаюче світло» , реж. Іван Орленко, прод. Олександр Омельянов;

, реж. Іван Орленко, прод. Олександр Омельянов; «Лалібела» , реж. Анна Морозова, прод. Мирослав Гай, Кирило Нечмоня;

, реж. Анна Морозова, прод. Мирослав Гай, Кирило Нечмоня; «Ти в порядку?», реж. Наталка Ворожбит, прод. Денис Крупнов, Наталка Ворожбит.

Найкращий документальний фільм

«Літургія протитанкових перешкод» , реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук, прод. Су-Джанг Канг, Даніель Ломбросо, Олександра Сорохан, Дмитро Сухолиткий-Собчук;

, реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук, прод. Су-Джанг Канг, Даніель Ломбросо, Олександра Сорохан, Дмитро Сухолиткий-Собчук; «Нескінченність за Флоріаном» , реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок;

, реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок; «Терикони» , реж. Тарас Томенко, прод. Володимир Філіппов, Алла Овсяннікова, Андрій Суярко;

, реж. Тарас Томенко, прод. Володимир Філіппов, Алла Овсяннікова, Андрій Суярко; «Щоденник нареченої Христа», реж. Марта Смеречинська, прод. Наталія Лібет.

Найкращий анімаційний фільм

«Гибкий Чаплинъ: Аспект» , реж. Оксана Курмаз, прод. Зарина Костельман;

, реж. Оксана Курмаз, прод. Зарина Костельман; «Дивні – Ходять лісом» , реж. Роман Дзвонковський, прод. Роман Дзвонковський;

, реж. Роман Дзвонковський, прод. Роман Дзвонковський; «Ми, Європа» , реж. Марина Степанська, прод. Галина Шиян;

, реж. Марина Степанська, прод. Галина Шиян; «Про Ігната-ї*аната: то не казка, а бувальщина...», реж. Устин Данчук, Андрій Польшин, прод. Андрій Польшин.

Відкриття року

Найкращий режисер/режисерка

Валентин Васянович ( «Відблиск» );

); Марина Ер Горбач ( «Клондайк» );

); Максим Наконечний ( «Бачення метелика» );

); Дмитро Сухолиткий-Собчук ( «Памфір» );

); Ірина Цілик («Я і Фелікс»).

Найкращий актор

Юрій Іздрик – «Я і Фелікс» , реж. Ірина Цілик;

, реж. Ірина Цілик; Роман Луцький – «Відблиск» , реж. Валентин Васянович;

, реж. Валентин Васянович; Сергій Шадрін – «Клондайк» , реж. Марина Ер Горбач;

, реж. Марина Ер Горбач; Олександр Яцентюк – «Памфір», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Найкраща акторка

Ріта Бурковська – «Бачення метелика» , реж. Максим Наконечний;

, реж. Максим Наконечний; Анастасія Карпенко – «Як там Катя?» , реж. Крістіна Тинькевич;

, реж. Крістіна Тинькевич; Соломія Кирилова – «Памфір» , реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук;

, реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук; Оксана Черкашина – «Клондайк», реж. Марина Ер Горбач.

Найкращий сценарій фільму (ігрові повнометражні та ігрові короткометражні фільми)

Валентин Васянович – «Відблиск» ;

; Марина Ер Горбач – «Клондайк» ;

; Максим Наконечний, Ірина Цілик – «Бачення метелика» ;

; Дмитро Сухолиткий-Собчук – «Памфір».

За досягнення (українським авторам робіт про українське чи зарубіжне кіно, а також зарубіжним авторам робіт про українське кіно)