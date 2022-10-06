Французька письменниця і професорка літератури Анні Ерно стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури 2022 року

82-річна французька письменниця Анні Ерно (Annie Ernaux) стала лауреатом Нобелівської премії з літератури 2022 року. Про це оголосила Шведська королівська академія у четвер, 6 жовтня.

Хто така Анні Ерно

Анні Ерно (Annie Ernaux) – французька письменниця, професорка літератури. Анні Ерно народилася 1 вересня 1940 року у Нормандії, де її батьки мали продуктову крамницю. Про своїх батьків Ерно розповідає у книгах «Майдан» (премія Ренодо, 1984) та «Жінка».

Анні Ерно навчалася в університеті Руана, а потім у Бордо. Після навчання вона здобула диплом вчителя літератури. У 1971 році стала доцентом кафедри сучасної літератури. Деякий час працювала над незавершеним дипломним проектом про французького письменника Маріво.

На початку 1970-х років вона викладала у ліцеї Бонневілля, в Колеж д'Евір в Аннесі-ле-В'є, а потім у Понтуазі, потім вчилася заочно у Національному центрі дистанційної освіти (CNED).

Перший роман Ерно, Les Armoires vides» («Порожні шафи»), був опублікований в 1974 році. У ньому є виразні автобіографічні мотиви, що характерно для усієї подальшої творчості письменниці. Усі її романи так чи інакше стосуються реальних епізодів її біографії. Романи Анні Ерно, у яких особисті спогади накладаються на колективну пам'ять покоління, називають справжнім свідченням епохи.

Анні Ерно є лауреаткою низки літературних премій: премії Ренодо (1984, роман La Place), премії Маргеріт Дюрас (2008, Les Années («Роки»)), премії Франсуа Моріака (2008, Les Années), Премії французької мови (2008, за сукупність творчості). З 2014 року вона є почесним доктором Університету Сержі-Понтуаз.

2008 року режисер Патрік-Маріо Бернар за книгою Анні Ерно зняв фільм «Інша». Українською вийшла її книга «Пристрасть» (2008, Факт), «Майдан. Жінка» (2006, Фоліо).

Вибрана бібліографія

«Порожні шафи» (Les Armoires vides)

«Звичайна пристрасть» (Passion simple)

«Роки» (Les Années)

«Інша» (L'Autre fille)

«Жінка» (Une Femme)

Що таке Нобелівська премія з літератури

Нагадаємо, Нобелівська премія в галузі літератури – найпрестижніша міжнародна літературна премія у світі. Створена разом з чотирма іншими Нобелівськими преміями за заповітом Альфреда Нобеля 1895 року, вручається з 1901 року. За заповітом Альфреда Нобеля винагорода має бути отримана людиною, що створила «найвидатніші роботи в напрямку ідеалізму». Первісна вимога розглядати тільки ті роботи, що були створені в рік, що передує року нагороди, була змінена щоб роботи могли бути розглянуті, якщо їх значення було визнано лише недавно. Також премія не присуджується посмертно. Виняток було зроблено лише один раз: у 1931 році Ерік Аксель Карлфельдт отримав премію, пробувши членом Академії протягом 20 років як секретар. Він був номінований двічі, але не погодився дати премію самому собі.

Перший лауреат Нобелівської премії з літератури був Сюллі-Прюдом. Загалом з 1901 по 2022 роки було вручено 114 премій, з них 16 – жінкам. Чотири рази премія присуджувалася двом авторам, двічі жоден автор не отримував премії. Нагородження не проводилось 7 разів: у 1914, 1918, 1935, 1940–1943 роках. Середній вік лауреатів – 65 років.

У 2018 році Шведська академія заявила, що не оголошуватиме переможця. Причиною цьому стали корупційні скандали і звинувачення у сексуальних домаганнях.

Номінації на Нобелівську премію тримають у таємниці протягом 50 років. Премію мають вручати 10 грудня у Стокгольмі.