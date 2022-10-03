Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили за вивчення еволюції людини
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Фахівець з еволюційної генетики, шведський біолог Сванте Паабо став лауреатом Нобелівської премії з фізіології й медицини 2022 року. Про це в понеділок, 3 жовтня, повідомив Нобелівський комітет.
Премію присудили «за відкриття, пов’язані з геномами вимерлих гомінідів і з еволюцією людини», – йдеться у повідомленні Нобелівського комітету.
Шведський науковець першим секвенував (частково розшифрував) геном неандертальця і став першовідкривачем одного з предків сучасних людей – Денисівської людини. ДНК предків людини можна порівнювати з сучасними, що дозволяє багато дізнатися про еволюцію виду та розселення по планеті.
Крім того, вчений розвинув методи виділення, очищення та аналізу давніх ДНК. Роботи Паабо дали основу для нового напряму у науці – палеогеноміки.
Минулого року Нобелівську премію в галузі фізіології й медицини присудили американцям Девіду Джуліусу і Ардему Патапутіану «за відкриття рецепторів температури і дотику».
Премія, яка вважається однією з найпрестижніших у науковому світі, складає 10 мільйонів шведських крон (900 357 доларів).
4 та 5 жовтня будуть оголошені Нобелівські премії з фізики й хімії, а 6 і 7 жовтня академія оголосить лауреатів з літератури і миру відповідно.
Премію з економіки буде оголошено 10 жовтня, хоча вона не передбачена заповітом Альфреда Нобеля. Її заснував Центральний банк Швеції в 1968 році – на честь 300-річчя заснування банку – з офіційною назвою «премія пам’яті Альфреда Нобеля». Її розмір, однак, такий же, як і в інших Нобелівських премій.
Нагороди будуть вручені в річницю смерті Альфреда Нобеля – 10 грудня.