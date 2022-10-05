Нобелівську премію з хімії у 2022 році отримали вчені зі США Каролін Бертоцці та Баррі Шарплес, а також данець Мортен Мелдал «за розробку методів клік-хімії та біоортогональної хімії». Про це повідомляється на офіційному сайті фонду.

Як повідомляється, Каролін Бертоцці із Стенфордського університету у США, Мортен Мелдал з Копенгагенського університету у Данії, а також Баррі Шарплесс зі Scripps Research, Ла-Хоя, Каліфорнія, США поділять між собою приз у розмірі 10 млн шведських крон (майже 915 тис. доларів США).

Як зазначають у комітеті, Нобелівська премія з хімії 2022 покликана спростити складні процеси: Баррі Шарплесс і Мортен Мелдал заклали основу функціональної форми хімії – клік-хімії, в якій молекулярні будівельні блоки швидко та ефективно поєднуються один з одним. Керолін Бертоцці вивела хімію кліків на новий рівень і почала використовувати її у живих організмах.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2022

Баррі Шарплесс в 2000 році ввів концепцію клікової хімії, яка є формою простої та надійної хімії, де реакції відбуваються швидко та уникають небажаних побічних продуктів.

Невдовзі після цього Мортен Мелдал і Баррі Шарплесс – незалежно один від одного – представили те, що зараз називають «перлиною в короні хімії кліків»: азидоалкінове циклоприєднання, яке каталізується міддю.

«Це елегантна та ефективна хімічна реакція, яка зараз широко використовується. Серед багатьох інших застосувань він використовується в розробці фармацевтичних препаратів, для картографування ДНК і створення матеріалів, які більше підходять для цієї мети», — зазначили у нобелівському комітеті.

Керолін Бертоцці вивела хімію кліків на новий рівень. Щоб нанести на карту важливі, але невловимі біомолекули на поверхні клітин – глікани – вона розробила реакції кліків, які працюють всередині живих організмів.

«Її біоортогональні реакції відбуваються без порушення нормальної хімії клітини. Зараз ці реакції використовуються у всьому світі для дослідження клітин і відстеження біологічних процесів», – зазначили у комітеті.

Використовуючи біоортогональні реакції, дослідники покращили націлювання на ракові препарати, які зараз тестуються в клінічних випробуваннях.

У 2021 році лауреатами Нобелівської премії з хімії стали Бенджамін Ліст та Девід Макміллан. Премію присудили за розвиток асиметричного органокаталізу.

Додамо, що днем раніше Нобелівську премію з фізики отримали вчені Ален Аспе, Джон Клаузер та Антон Цайлінґер за «експерименти із заплутаними фотонами, відкриття порушення нерівностей Белла та новаторство у квантовій інформатиці». Вчені змогли провести новаторські експерименти з використанням заплутаних квантових станів, коли дві частинки поводяться як єдине ціле, навіть, якщо вони розділені.

3 жовтня розпочався Нобелівський тиждень, протягом якого щоденно присуджуватимуться премії з хімії, фізики, літератури, економічних наук. Також щороку нагороджують премією миру.