Нобелівську премію з хімії у 2022 році отримали вчені зі США Каролін Бертоцці та Баррі Шарплес, а також данець Мортен Мелдал «за розробку методів клік-хімії та біоортогональної хімії». Про це повідомляється на офіційному сайті фонду.

Як повідомляється, Каролін Бертоцці із Стенфордського університету у США, Мортен Мелдал з Копенгагенського університету у Данії, а також Баррі Шарплесс зі Scripps Research, Ла-Хоя, Каліфорнія, США поділять між собою приз у розмірі 10 млн шведських крон (майже 915 тис. доларів США).

Як зазначають у комітеті, Нобелівська премія з хімії 2022 покликана спростити складні процеси: Баррі Шарплесс і Мортен Мелдал заклали основу функціональної форми хімії – клік-хімії, в якій молекулярні будівельні блоки швидко та ефективно поєднуються один з одним. Керолін Бертоцці вивела хімію кліків на новий рівень і почала використовувати її у живих організмах.

