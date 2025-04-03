Переправник намагався перевести ухилянтів через кордон поза пунктом пропуску

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Рави-Руської Юрію Летію, який наприкінці листопада 2024 року намагався перевести через кордон двох ухилянтів поза пунктом пропуску. Переправнику присудили умовне покарання.

За матеріалами справи, 29 листопада 2024 року Юрій Летій разом зі своїм спільником на автомобілі KIA підвезли двох чоловіків до цвинтаря у селі Дев’ятир Львівського району, розташованому за 500 метрів до території Польщі. Далі спільник залишився наглядати в автомобілі, а Юрій Летій разом із двома ухилянтами пішли в бік Польщі, намагаючись перетнути кордон поза межами пункту пропуску. У результаті порушників затримали прикордонники.

Обвинувачений свою вину у вчиненому визнав та уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.

Суддя Зорян Оприск затвердив згадану угоду, визнав Юрія Летія винним у незаконному переправленні через кордон (ч.2 ст. 332 ККУ) та присудив йому покарання – п’ять років позбавлення волі із позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною із перевезенням людей через державний кордон на три роки. Водночас винуватця звільнили від основного покарання, становивши два роки іспитового терміну.