Львів'янин заявив, що є Свідком Єгови і не може служити в армії

Залізничний районний суд Львова виніс вирок львів’янину Матвію С. за ухилення від мобілізації. Чоловік пояснив, що є прихожанином об’єдняння Свідків Єгови і користування зброєю для нього є неприйнятним. Вироком суду йому присудили три роки тюрми.

За матеріалами справи, Матвій С. під час оновлення своїх військово-облікових даних пройшов ВЛК та був визнаний придатним до військової служби. У червні 2024 року львів’янин мав з’явитись до збірного пункту для відправки у військову частину. Водночас від ухилився від мобілізації та відмовився від отримання повістки на відправку, про що співробітники ТЦК склали відповідний акт.

Обвинувачений у суді свою вину не визнав. Він пояснив, що від повістки відмовився, оскільки не хотів бути призваним на військову службу через релігійні переконання. За словами Матвія С., він є охрещеним служителем Релігійного об’єднання Свідків Єгови в Україні і військова служба для нього є неприйнятною. Водночас львів’янин зазначив, що працівники ТЦК пропонували йому службу не пов’язану з носінням зброї, а іншу, зокрема, роботу з документами та на кухні. Однак, він відхилив і такі пропозиції, заявивши, що його релігійні переконання несумісні з будь-якою військовою службою та носінням військової форми.

Суддя Іванна Іванюк визнала Матвія С. винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ) та призначила йому покарання – три роки позбавлення волі. На вирок ще може бути подана апеляція.