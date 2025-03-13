Ухилянт отримав три роки тюрми

Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області 10 березня виніс вирок уродженцю села Великосілки колишнього Кам’янка-Бузького району Богдану Цепуху за ухилення від призову на військову службу. Йому присудили три роки тюрми.

За матеріалами справи, 13 лютого 2024 року Богдана Цепуха зупинили співробітники ТЦК, коли він йшов на роботу. Військовозобов’язаному повідомили про необхідність з’явитися до територіального центру комплектування та пройти огляд військово-лікарською комісією. У подальшому чоловік пройшов ВЛК, за результатами був визнаний придатним до військової служби.

Після цього він відмовився від отримання повістки про призов на службу та відправку до військової частини. На місце події працівники ТЦК викликали поліцейських, які також зафіксували факт ухилення від призову.

Свою відмову від повістки обвинувачений пояснив тим, що на даний час не має можливості проходити військову службу, оскільки здійснює догляд за дружиною, яка має інвалідність III групи та хворою матір’ю.

У суді він своєї вини не визнав та просив його виправдати.

Суддя Уляна Костюк визнала Богдана Цепуха винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. На вирок ще може бути подана апеляція.