Двоє ухилянтів отримали тюльпани від прикордонниці

У пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею львівські прикордонники за допомогою службового собаки викрили схему незаконного виїзду ухилянтів за кордон. Двох чоловіків призовного віку виявили в автомобілі на дипломатичних номерах, яким керував громадянин Палестини.

Згаданий випадок трапився пізно ввечері 6 березня. Першим про нього повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола, цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили джерела в Держприкордонслужбі.

За даними журналіста, 6 березня о 22:23 на виїзд з України прибув автомобіль Toyota (номерний знак DP063003), яким керував 44-річний громадянин Палестини – власник дипломатичного паспорта. Пасажиркою була 48-річна громадянка України.

Під час проходження контролю зреагував службовий собака, тому прикордонники вирішили більш ретельно перевірити автомобіль. Власник дуже довго відмовлявся відкривати авто без присутності дипломатів та МЗС. Лише вранці 7 березня прикордонникам вдалося провести огляд.

В салоні авто ховалися двоє українців, віком 26 та 33 роки. За фактом незаконного переправлення через кордон правоохоронці розпочали розслідування.

Офіційно у Держприкоронслужбі не коментують згаданий факт. «Є заходи, що не підлягають публічному розголосу з метою ефективності та безпеки. Усі дії прикордонників здійснюються у межах чинного законодавства та спрямовані на захист національних інтересів України», – повідомили ZAXID.NET у 7 прикордонному Карпатському загоні.