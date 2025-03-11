66-річний мешканець Львова організовував втечу ухилянтів через кордон на Закарпатті

СБУ та поліція затримали 66-річного мешканця Львова за організацію схеми для ухилянтів. Втеча за кордон коштувала 17 тис. доларів.

Як повідомили у вівторок, 11 березня, в СБУ та прокуратурі Львівщини, у лютому цього року підозрюваний організував схему незаконного перетину держкордону чоловіком мобілізаційного віку. При зустрічі з клієнтом він повідомив деталі плану. Зокрема, що попередньо чоловік зобов’язаний надати йому копію паспорта для перевірки можливої співпраці з правоохоронними органами.

«Також фігурант запевнив, що в подальшому у визначений день військовозобов’язаного супроводять в Закарпатську область. Окрім цього, підвезуть на відстань 100 метрів до держкордону, звідки інші особи безперешкодно проведуть чоловіка поза пунктом пропуску чи прикордонним контролем в Угорщину та допоможуть оформити статус біженця», – розповіли в обласній прокуратурі.

Переправника затримали під час одержання грошей

Свої послуги переправник оцінив у 17 тис. доларів. Його затримали на гарячому під час одержання грошей.

Затриманому повідомили про підозру в незаконному переправленні через державний кордон (ч.3 ст. 332 ККУ). Слідчі встановлюють інших можливих учасників злочинної схеми.