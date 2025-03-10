Зловмисники за 5 тис. доларів помагали ухилянтам втікати за кордон

У Львові поліцейські викрили організовану групу, яка виготовляла фіктивні медичні документи для переправлення чоловіків за кордон. Учасниками схеми виявилися мешканець Львівщини та двоє мешканців Тернопільщини. Вони виготовили фіктивні документи щонайменше трьом ухилянтам.

Як повідомили у понеділок, 10 березня, у прокуратурі Львівщини, мешканець Львівщини та двоє жителів Тернопільщини підшукували клієнтів, яким виготовляли фіктивні медичні документи з неіснуючим діагнозом.

«На підставі цих виписок чоловікам видавались нові військово-облікові документи, де вказувалось, що вони є непридатними та виключаються з військового обліку. Відтак, в подальшому це надавало громадянам можливість безперешкодно перетнути межі України», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За свої послуги організатори схеми брали 5 000 доларів з особи. За домовленістю гроші необхідно було надати готівкою або перерахувати на криптогаманець. За даними слідства, такою схемою скористалися щонайменше троє чоловіків.

Трьом учасникам організованої групи інкримінують організацію та сприяння у незаконному переправленні через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). За клопотанням прокурора на майно одного з фігурантів – земельні ділянки та автомобіль, накладено арешт.