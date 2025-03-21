За ухилення від мобілізації військовозобов'язаний отримав тюремний строк

Стрийський міськрайонний суд Львівської області ухвалив вирок уродженцю села Жупани на Сколівщині Андрієві Лапундяку за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік зігнорував повістку та не прибув на відправлення у військову частину, у результаті отримав покарання – три роки тюрми.

За матеріалами справи, у вересні 2023 року Андрій Лапундяк пройшов медичний огляд військово-лікарською комісією та був визнаним придатним до служби. Він отримав повістку на відправку до військової частини, однак без поважних причин не прибув у вказаний час, тим самим ухилився від призову.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Він розповів, що співробітники ТЦК забрали його з роботи. Під час проходження медогляду він повідомляв, що за станом здоров’я не може проходити військову службу, однак рішення ВЛК не оскаржував. Просив суд врахувати, що в нього на утриманні дружина та малолітня дитина, у дружини нещодавно загинув брат.

Суддя Вікторія Бучківська визнала Андрія Лапундяка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ) та призначила покарання – три роки позбавлення волі. На вирок ще може бути подана апеляція.