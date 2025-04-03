У березні 2025 року президент Володимир Зеленський призначив Павла Грабського головою Львівської РДА

Новий очільник Львівської РДА Павло Грабський, який у 2024 році був першим заступником голови Самбірської РДА, подав декларацію про доходи до НАЗК. Чиновник вказав нову нерухомість та авто дружини.

Як вказано у декларації, у 2024 році Павло Грабський отримав 736 тис. грн зарплати у Самбірській РДА, ще 5,8 млн грн доходів вказує його дружина Олеся Грабська, яка є ФОПом та займається торгівлею.

У 2024 році дружина очільника Львівського району придбала авто Kia Soul (2017 року випуску), а роком раніше купила авто Volkswagen Tiguan (2017 року випуску).

Олеся Грабська декларує й нове майно: торік вона стала співвласницею двох земельних ділянок та житлового будинку (122,7 м2) у селі Оброшине під Львовом, іншою співвласницею є її родичка Ганна Добровецька. Павло Грабський із 2021 року має квартиру в селі Оброшине (43 м2) та може користуватись материною квартирою у Хирові (31,8 м2).

Нагадаємо, що у березні 2025 року президент Володимир Зеленський призначив Павла Грабського головою Львівської РДА. Злет кар’єри Павла Грабського стався у 2021 році, коли його призначили заступником голови Самбірської РДА, у 2023 році він став першим заступником голови цієї РДА. До цього Грабський працював охоронцем нічного клубу, тренером чи взагалі був безробітним.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.