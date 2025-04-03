Сергія Савицького та Івана Тулика звільнили відповідно за керування авто напідпитку та румунський паспорт

Вища рада правосуддя звільнила суддю Рахівського районного суду Івана Тулика та суддю Хустського районного суду Сергія Савицького. Рішення ухвалили на засіданні ВРП у четвер, 3 квітня.

Як йдеться у повідомленні ВРП, суддей звільнили з посад у зв’язку із вчиненням ними істотних дисциплінарних проступків, грубого нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (ст.109 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»).

Нагадаємо, 14 березня 2024 року суддю Сергія Савицького зупинили п’яним за кермом в Хусті у робочий час. Драгер патрульних показав 0,73 проміле алкоголю, що майже втричі перевищує норму. У червні 2024 року Тячівський районний суд розглянув протокол поліції, визнав Савицького винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, оштрафував на 17 тис. грн і на рік позбавив водійських прав. Адвокат судді оскаржував рішення, однак апеляція залишила його без змін.

На засідання дисциплінарної палати Сергій Савицький не прибув, ніяких пояснень не надав, тож 25 вересня 2024 року ВРП ухвалила застосувати проти судді Хустського районного суду дисциплінарне стягнення у виді подання про його звільнення з посади. Савицький працював суддею у Хусті з 2004 року, з 2010 року його призначили на посаду безстроково.

Причиною звільнення його колеги – судді Рахівського районного суду Івана Тулика став румунський паспорт, який раніше судимий за хабарництво суддя вказав у своїй декларації про доходи. Рішення застосувати проти Тулика дисциплінарне стягнення у виді подання про його звільнення з посади Вища рада правосуддя ухвалила 25 листопада.

Нагадаємо, у 2021 року Івана Тулика визнали винним у хабарництві і засудили до 6 років ув’язнення. Згодом термін позбавлення волі зменшили до 5 років, а в липні 2022 року скасували покарання через порушення строків розслідування. Іван Тулик домігся відновлення його на посаді судді Рахівського районного суду у квітні 2024 року.