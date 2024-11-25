Іван Тулик домігся відновлення його на посаді судді Рахівського районного суду у квітні 2024 року

У понеділок, 25 листопада, Вища рада правосуддя ухвалила застосувати проти судді Рахівського районного суду Іван Тулика дисциплінарне стягнення у виді подання про його звільнення з посади. Причиною став румунський паспорт, який раніше судимий за хабарництво суддя вказав у своїй декларації про доходи.

Під час засідання адвокатка судді зазначила, що доводи обвинувачення ґрунтуються нібито на помилковій декларації Івана Тулика. Суддя проживає у Рахівському районі за 30 км від українсько-румунського кордону і жителі такої зони, на її думку, можуть перетинати кордон за умови, що мають дозвіл на спрощений перетин та дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. І мовляв, саме це він мав на увазі, коли вказував у декларації румунське громадянство.

Окрім декларацій судді, перша Дисциплінарна палата ВРП розглянула також інформацію з СБУ, за якою в Івана Тулика знайшли паспорт громадянина Румунії, дійсний до 2030 року, під час його в’їзду в Україну у січні 2021 року. Дослідивши всі матеріали справи, Вища рада правосуддя ухвалила застосувати проти Іван Тулика дисциплінарне стягнення у виді подання про його звільнення з посади.

Нагадаємо, у 2021 року Івана Тулика визнали винним у хабарництві і засудили до 6 років ув’язнення. Згодом термін позбавлення волі зменшили до 5 років, а в липні 2022 року скасували покарання через порушення строків розслідування. Іван Тулик домігся відновлення його на посаді судді Рахівського районного суду у квітні 2024 року.