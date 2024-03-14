П’яного за кермом Сергія Савицького зупинили на вулиці Свободи у Хусті о 9:30 ранку

Вранці у четвер, 14 березня, суддю Хустського районного суду Сергія Савицького зупинили п’яним за кермом. Драгер патрульних поліцейських показав 0,73 проміле алкоголю, що майже втричі перевищує норму.

Першим про подію повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

«Чоловік кермував чорним позашляховиком Mitsubishi в стані алкогольного спʼяніння, що майже в три рази перевищує норму. А саме 0,73 проміле, як показав драгер патрульних», – написав Віталій Глагола у Telegram.

Джерела ZAXID.NET у поліції Закарпатської області підтвердили цю інформацію, зазначивши, що п’яного Сергія Савицького за кермом зупинили на вулиці Свободи у Хусті у робочий час – о 9:30 ранку. Правоохоронці склали на нього протокол за керування автомобілем у стані алкогольного спʼяніння, однак пройти освідчення у медичному закладі він відмовився.

Сергій Савицький працює у Хустському районному суді з 2010 року.

Додамо, що Сергій Савицький працює у Хустському районному суді з 2010 року. У 2018 році він розглядав справу про жорстоке вбивство дев’ятикласника у Нижній Апші, обравши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту його вбивці – 14-річному мешканцеві села. Після цього півтисячі жителів Нижньої Апші перекрили трасу міжнародного значення «Мукачево – Рогатин» і ледь не вчинили самосуд над вбивцею підлітка.