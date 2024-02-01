Олексій Тандир збив автомобілем військовослужбовця Нацгвардії, який стояв на блокпості

Вища рада правосуддя зупинила розгляд справи проти судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця на блокпості в Києві. Про це члени ВРП повідомили під час засідання дисциплінарної палати у середу, 31 січня, пише «Бабель».

За словами член Ради Віталія Саліхова, пропозицію про призупинення розгляду дисциплінарної скарги він висунув через те, що не встигає скласти висновок за справою. За його словами, прокуратура певний час не надавала необхідних документів, а законом встановлено 30-денний термін на складання висновку по справі. Саліхов пояснив, що має йти у відпустку і не встигне опрацювати потрібні документи.

Перед засіданням до Саліхова надійшли документи з прокуратури та заява від Тандира про бажання долучитися до розгляду скарги. Однак за словами судді, він не може зробити висновку, бо не ознайомився з отриманими матеріалами. Крім того, він переконаний, що зупинення розгляду допоможе «зробити всі умови, щоб обʼєктивно розібратися з дисциплінарною скаргою, а не для того, щоб усунути від відповідальності» суддю Тандира.

Троє з пʼяти членів палати підтримали безстрокову зупинку розгляду дисциплінарної справи. Рішення ухвалили на період, необхідний для отримання запитуваної інформації.

Дисциплінарна справа проти судді була відкрита 10 січня 2024 року за фактом обвинувачення у скоєнні смертельного ДТП.

Нагадаємо, 27 травня минулого року Вища рада правосуддя надала дозвіл на утримання під вартою Олексія Тандира, якого підозрюють у тому, що він у ніч проти 26 травня на смерть збив 23-річного нацгвардійця. Вадим Бондаренко з міста Тальне на Черкащині, батько трьох дітей, загинув на місці.

Відомо, що родина загиблого 20 листопада подала заяву до Святошинського суду міста Києва про арешт майна звинуваченого. Однак підсудний в перерві між судовими засіданнями 6 грудня встиг розлучитися зі своєю дружиною і провести поділ майна.