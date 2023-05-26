Суддя на «Лексусі» скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України

В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Про це повідомила «Українська правда». У Державному бюро розслідувань підтвердили, що проводять розслідування обставин ДТП за участю судді.

Як пише видання з посилання на джерела в правоохоронних органах близько півночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на автомобілі «Лексус», рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

За даними джерел «Української правди», суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці затримали винуватця ДТП. Слідство у справі здійснюватиме Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння.

«За попередньою інформацією, 26 травня близько опівночі суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці. Суддю затримано. Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився», – йдеться у повідомлення.

відео ДБР

В ДБР повідомили, що вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді. Призначені необхідні судові експертизи.

«Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років», – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора повідомили, що наразі суддю затримано в порядку ст. ст. 208, 482 КК України. Проводяться першочергові слідчі дії.

«Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою», – повідомили в прокуратурі.