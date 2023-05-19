На початку січня 57-річного Богдана Юзвяка затримали нетверезим за кермом

Самбірський міськрайонний суд Львівської області закрив справу про нетверезе водіння щодо мера Нового Калинова Богдана Юзвяка, якого затримали п’яним за кермом. Суд не знайшов доказів того, що водій їхав за кермом нетверезим. Сам Богдан Юзвяк заперечує, що вживав того вечора алкоголь.

Як вказано в матеріалах справи, 3 січня 2023 року близько 22:43 на трасі Містковичі – Бабина патрульні затримали позашляховик Toyota Prado, який належить міському голові Нового Калинова, що на Львівщині, 57-річному Богдану Юзвяку. Перевірка на стан алкогольного сп’яніння виявила в його в крові 0,38 проміле алкоголю. Патрульні склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

У судовому засіданні Богдан Юзвяк своєї провини не визнав. За його словами, того вечора він алкоголю не вживав, однак перебуваючи за кермом він почав погано почуватися, зупинився й прийняв ліки «Корвалол». Після цього він вийшов з авто й вирішив замінити лампу ближнього світла. У цей час до нього під’їхав знайомий, який запропонував привезти йому лампу для заміни та додаткові ліки.

Він стверджує, що в цей час до припаркованого на узбіччі автомобіля під’їхали патрульні та попросили його пройти перевірку на стан сп’яніння. Після цього на нього склали протокол за нетверезе водіння. Згодом повернувся знайомий Богдана Юзвяка та відвіз його Самбірської центральної лікарні. У лікарні він знову пройшов перевірку на алкоголь, в результаті якої прилад «Алконт» показав у його крові 0,1 проміле алкоголю.

Суд врахував свідчення патрульних і водія, однак зауважив, що поліцейські не зафіксували на відео зупинку автомобіля під кермуванням нетверезого Богдана Юзвяка, оскільки вони почали перевіряти його, коли автомобіль був припаркований, а водій стояв поруч. Тому суд не знайшов доказів того, що водій їхав за кермом нетверезим.

Враховуючи це, 26 квітня суддя Самбірського міськрайонного суду Тетяна Кущ закрила проти Богдана Юзвяка провадження за нетверезе водіння через відсутність складу адмінпорушення. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, що головою Самбірського міськрайонного суду є Ганна Карнасевич. У 2021 році її притягнули до дисциплінарної відповідальності за систематичне виправдовування нетверезих водіїв