Тимчасово відсторонений суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння, внаслідок чого загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко, заявив, що готовий допомогти фінансово родині загиблого. Дружина Тандира начебто вже анонімно перерахувала гроші на рахунок вдові нацгвардійця, повідомила в понеділок, 14 серпня адвокатка Тандира Ірина Бовнегра. Водночас дружина Вадима Бондаренка Анна спростувала цю інформацію й наголосила, що гроші від Тандира їй не потрібні.

В коментарі «Суспільному» адвокатка повідомила, що Тандир неодноразово заявляв про намір фінансово допомогти родині загиблого нацгвардійця. За її словами, і дружина, і родичі судді вже перерахували гроші, але без зазначення прізвищ, аби родина Бондаренка не повернула їх назад.

Також адвокатка Тандира додала, що відповідні квитанції, які підтверджують переказ грошей, будуть оприлюднені в суді, якщо родина Бондаренка вимагатиме підтвердження зарахування грошей.

Своєю чергою дружина загиблого нацгвардійця Анна Бондаренко спростувала інформацію про переказ на її картку фінансової допомоги від дружини Олексія Тандира.

«Я відразу зателефонувала в "Приват", попросила, щоб перевірили, чи є якісь [нарахування]. Хоча я ж сама бачу, бо ж на телефоні сповіщення. Ніяких великих переказів у мене на карту не було зараховано. Ні анонімних, ні від якихось фізичних осіб», – зазначила Анна Бондаренко.

Вона додала, що їй телефонувала дружина Тандира і пропонувала зустрітися без адвокатів і що хоче допомогти фінансово. «На що я їй сказала: ніяких зустрічей з вами у нас не буде без адвокатів і кошти мені ваші взагалі, в принципі, не потрібні. Мені потрібно, щоб ваш чоловік сидів. Все. Якби я навіть побачила, що якщо якісь кошти надійшли мені від цієї людини, я б в ту ж хвилину їх зняла, я б з Фінляндії прилетіла, але я б вернула їм чи їхнім адвокатом. Мені їхні гроші не потрібні», – наголосила дружина загиблого нацгвардійця.

Як зазначає «Суспільне», про наміри надіслати кошти родині Бондаренка Тандир заявляв неодноразово. 17 липня під час судового засідання він сказав, що уже перерахували гроші. А 9 серпня знову наголосив на цьому.

«Я казав раніше, кажу зараз і буду це казати, що незалежно від результатів розгляду справи і мого становища я буду намагатися допомогти. Я просив дружину, яка в межах можливостей наших перерахувала анонімно кошти. Бо єдиною метою було допомогти потерпілим, а не вихвалятися цим», – сказав тоді суддя.

Нагадаємо, У ніч на 26 травня на в'їзді в Київ з боку Житомира сталася дорожньо-транспортна пригода: голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир збив автомобілем військовослужбовця Нацгвардії Вадима Бондаренка, який стояв на блокпості. Військовий загинув на місці від отриманих травм. У Нацгвардії розповіли, що строковик, якого збили на блокпості при в'їзді в Київ, Вадим Бондаренко родом із Черкащини.

Оскільки Тандир відмовився здавати аналізи на вміст алкоголю та наркотиків, за клопотанням прокуратури суд дозволив примусове відібрання біологічних зразків у судді. Аби сфальсифікувати експертизу, Тандир здав на аналізи замість сечі воду та слину.

Наразі Олексій Тандир перебуває під вартою. Його також тимчасово позбавили суддівських повноважень.