Вища рада правосуддя (ВРП) погодила клопотання заступника генерального прокурора про тимчасове відсторонення голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира від здійснення правосуддя на два місяці у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Рішення на засіданні 2 червня підтримали усі присутні на засіданні 13 членів ВРП, пише ZN.ua.

Суддю відсторонено від виконання обов’язків судді до 25 липня, тобто до часу закінчення досудового слідства. Водночас зауважимо, що правоохоронці можуть просити дозволу на продовження терміну досудового розслідування.

Нагадаємо, суддя Олексій Тандир рано-вранці 26 травня збив на смерть військового Національної гвардії України Вадима Бондаренка на блокпосту на в’їзді у Київ. При Водночас суддя мав явні ознаки алкогольного сп’яніння і відмовився пройти тест на алкоголь на місці події, тому біологічні зразки в нього взяли примусово наступного дня.

27 травня Вища рада правосуддя одноголосно дала правоохоронним органам дозвіл арештувати Тандира за підозрою у скоєнні смертельної ДТП, а суд відправив його під варту без можливості внесення застави на майже два місяці – до 21 липня. Під час спілкування з членами ВРП Тандир казав, що рухався зі швидкістю 20-30 км, а звідки в машині взявся алкоголь – він нібито не знає.

Також відомо, що у 2021 році Олексій Тандир допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за пʼяну ДТП, яка призвела до тяжких травм водія іншого авто.