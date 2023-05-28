Суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир на смерть збив 23-річного нацгвардійця, який стояв на одному з блокпостів

Печерський районний суд Києва відправив під варту без права застави до 21 липня голову Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП. Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

За її словами, Олексія Тандира арештовано щонайменше до 21 липня.

«Варта без застави. За клопотанням прокуратури Печерський районний суд Києва обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою судді, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Строк дії запобіжного заходу – до 21.07.2023», – зазначила Максимець.

Максимець уточнила, що сторона захисту просила про цілодобовий домашній арешт, проте суд у повному обсязі задовольнив клопотання прокурора.

Нагадаємо, що вночі 26 травня у Києві суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир на смерть збив 23-річного нацгвардійця, який стояв на одному з блокпостів. За словами очевидців,суддя був п'яним, а коли почув, що солдат помер, то заявив, що за кермом був не він, а водій, який нібито втік. Також Тандир відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння і досі його не пройшов.

Про підозру повідомлено саме за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння, хоча в затриманий майже 17 годин відмовлявся здавати аналізи. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою. Тандиру загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортом на термін від п'яти до десяти років.