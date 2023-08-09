Колишній голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир

Колишній суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду та слину. Таким чином він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця Вадима Бондаренка. Про це повідомив адвокат родини загиблого Віталій Сердюк виданню «Бабель».

За його словами, це затягнуло час проведення експертизи, а тому вона тривала понад два місяці. Спочатку тести нібито показали, що в біоматеріалах немає алкоголю. Але коли фахівці дослідили самі біоматеріали, то виявили воду та слину. У слині вони й знайшли алкоголь.

Як пише «Громадське» з посиланням на речницю прокуратури Києва Надію Максимець, у прокуратурі підтвердили інформацію адвоката родини загиблого. Там додали, що попри намагання підозрюваного спотворити біологічні зразки експерти встановили в них наявність етанолу.

Також у прокуратурі пояснили, звідки адвокатові загиблого стали відомі ці обставини. За словами Максимець, досудове розслідування в цій справі вже завершене, і сторонам відкрили матеріали. Тому Сердюк має доступ до доказів, зібраних під час розслідування.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив 23-річного бійця Нацгвардії біля одного з блокпостів столиці. Нацгвардієць загинув на місці.

Тандира було затримано, після чого йому оголосили про підозру. Вже 27 травня суддю арештували на два місяці без можливості внесення застави.

Вища рада правосуддя, зі свого боку, тимчасово відсторонила Тандира від здійснення правосуддя. Експертиза тим часом підтвердила, що суддя перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Після розголосу також стало відомо, що у 2021 році Олексій Тандир допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за пʼяну ДТП, яка призвела до тяжких травм водія іншого авто.