Олексію Тандиру загрожує позбавлення волі до 10 років

Детективи Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування проти судді Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, який спричинив смертельну ДТП на блокпості у Києві. Про це у четвер, 3 серпня, повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

«Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння», – пише прес-служба.

Зазначається, що експертизи підтвердили вміст алкоголю в наданих зразка. Також стан сп’яніння підтверджено висновками інших експертиз.

Зокрема доведено:

порушення правил дорожнього руху;

недотримання заборон дорожніх знаків;

значне перевищення швидкості на момент зіткнення.

Суддя підозрюється в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого. Санкція передбачає позбавлення волі строком до 10 років.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив 23-річного бійця Нацгвардії біля одного з блокпостів столиці. Нацгвардієць загинув на місці.

Тандира було затримано, після чого йому оголосили про підозру. Вже 27 травня суддю арештували на два місяці без можливості внесення застави.

Вища рада правосуддя, зі свого боку, тимчасово відсторонила Тандира від здійснення правосуддя. Експертиза тим часом підтвердила, що суддя перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Після розголосу також стало відомо, що у 2021 році Олексій Тандир допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за пʼяну ДТП, яка призвела до тяжких травм водія іншого авто.