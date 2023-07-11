Олексій Тандир намагався приховати сліди сп’яніння

Судово-психологічна експертиза показала, що суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир був п’яний за кермом, коли збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань у вівторок, 11 липня.

Як йдеться у повідомленні, маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, суддя вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп’яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах.

Однак слідство вже провело низку експертиз.

«Завдяки судово-психологічній експертизі слідство змогло довести, що суддя в момент смертельного ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння», – повідомили у ДБР.

Також згідно з результатами іншої експертизи встановлено, що суддя їхав за кермом автомобіля на момент аварії зі швидкістю 100 км/годину.

У відомстві не вказують імені судді, але цілком очевидно, що мова йде про відстороненого голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Саме він 26 травня суддя на блокпосту на в’їзді у Київ збив на смерть військового Національної гвардії України Вадима Бондаренка. Суддя мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, але відмовився пройти тест на алкоголь на місці події, тому біологічні зразки в нього взяли примусово наступного дня.

27 травня Вища рада правосуддя одноголосно дала правоохоронним органам дозвіл арештувати Тандира за підозрою у скоєнні смертельної ДТП, а суд відправив його під варту без можливості внесення застави на майже два місяці – до 21 липня. Під час спілкування з членами ВРП Тандир казав, що рухався зі швидкістю 20-30 км, а звідки в машині взявся алкоголь – він нібито не знає.

Після розголосу також стало відомо, що у 2021 році Олексій Тандир допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за пʼяну ДТП, яка призвела до тяжких травм водія іншого авто.