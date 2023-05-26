Суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир на смерть збив 23-річного нацгвардійця, який стояв на одному з блокпостів

Правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру, який у ніч на 26 травня збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії. Про це заявили в Офісі генерального прокурора.

Про підозру повідомлено саме за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння, хоча в затриманий майже 17 годин відмовлявся здавати аналізи. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою. Тандиру загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортом на термін від п'яти до десяти років.

Цієї ночі у Києві суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир на смерть збив 23-річного нацгвардійця, який стояв на одному з блокпостів. За словами очевидців,суддя був п'яним, а коли почув, що солдат помер, то заявив, що за кермом був не він, а водій, який нібито втік. Також Тандир відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння і досі його не пройшов.

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що загиблим 23-річним нацгвардійцем внаслідок ДТП за участю голови Макарівського районного суду був Вадим Бондаренко. У нього залишилися дружина та троє дітей.