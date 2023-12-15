Олексій Тандир збив автомобілем військовослужбовця Нацгвардії, який стояв на блокпості

Суддя Макарівського суду Олексій Тандир 12 грудня переписав на колишню дружину Людмилу квартиру у Святошинському районі Києва площею 68,8 кв. метрів і машиномісце. Про це у п’ятницю, 15 грудня, пише сайт «Бабель» з посиланням на дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Як повідомляється, того ж дня Людмила Тандир переписала на чоловіка свою земельну ділянку в Київській області площею 12 соток. Машина Lexus, на якій голова Макарівського суду збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, належала його дружині.

Декларація була за 2021 рік, оскільки щорічну декларацію за 2022 рік можна було не подавати через повномасштабне вторгнення. Реєстр декларацій відкрили 10 грудня 2023 року.

Тандир мав у власності тільки квартиру й машиномісце. Журналісти зазначають, що так Тандири поділили майно після розлучення, яке оформив Святошинський суд 6 грудня. Позов подала Людмила, Олексій Тандир не заперечував. Також вона подала позов на аліменти. Рішення щодо цього ухвалить суд 30 січня.

Журналісти зазначають, що родина загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка не встигла накласти арешт на майно судді до того, як він розлучився і переписав його на дружину. Родина загиблого 20 листопада подала заяву в Святошинський суд про арешт, однак суддя у справі сказав, що розгляне питання лише після того, як заслухає свідчення родичів загиблого.

Батько та рідний брат загиблого виступили в суді 20 листопада, а 4 грудня мала виступити вдова Анна. Адвокати Тандира не з’явилися на засідання з поясненням, що беруть участь в іншому судовому процесі.

«Адвокати родини нацгвардійця звинуватили адвокатів обвинуваченого в затягуванні процесу і зриві засідання. Натомість Тандир вважає, що адвокати Бондаренків маніпулюють, а відсутність його адвокатів – збіг обставин. Слухати свідчення вдови без своїх адвокатів Тандир відмовився, тому засідання скасували», – пише «Бабель».

Нагадаємо, у ніч на 26 травня на в'їзді в Київ з боку Житомира сталася дорожньо-транспортна пригода: голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир збив автомобілем військовослужбовця Нацгвардії Вадима Бондаренка, який стояв на блокпості. Військовий загинув на місці від отриманих травм. У Нацгвардії розповіли, що строковик, якого збили на блокпості при в'їзді в Київ, Вадим Бондаренко родом із Черкащини.

Оскільки Тандир відмовився здавати аналізи на вміст алкоголю та наркотиків, за клопотанням прокуратури суд дозволив примусове відібрання біологічних зразків у судді. Аби сфальсифікувати експертизу, Тандир здав на аналізи замість сечі воду та слину.

Наразі Олексій Тандир перебуває під вартою. Його також тимчасово позбавили суддівських повноважень. На початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.