Олексій Тандир збив автомобілем військовослужбовця Нацгвардії, який стояв на блокпості

Святошинський районний суд Києва продовжив ще на 2 місяці запобіжний захід для судді Олексія Тандира, який у травні на блокпості в стані алкогольного сп'яніння на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка. Про це повідомив «Бабелю» адвокат родини загиблого Віталій Сердюк.

Раніше Тандира залишили під вартою до 9 вересня.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня на в'їзді в Київ з боку Житомира сталася дорожньо-транспортна пригода: голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир збив автомобілем військовослужбовця Нацгвардії Вадима Бондаренка, який стояв на блокпості. Військовий загинув на місці від отриманих травм. У Нацгвардії розповіли, що строковик, якого збили на блокпості при в'їзді в Київ, Вадим Бондаренко родом із Черкащини.

Оскільки Тандир відмовився здавати аналізи на вміст алкоголю та наркотиків, за клопотанням прокуратури суд дозволив примусове відібрання біологічних зразків у судді. Аби сфальсифікувати експертизу, Тандир здав на аналізи замість сечі воду та слину.

Наразі Олексій Тандир перебуває під вартою. Його також тимчасово позбавили суддівських повноважень. На початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.