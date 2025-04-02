Правоохоронці затримали директора запорізької фірми «Пак-Сервіс 2022»

ДБР за процесуального керівництва спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили про підозру директору запорізької фірми «Пак-Сервіс 2022» та чотирьом військовим з Одещини за постачання у військову частину на Львівщині неякісного меду на суму 30,5 млн грн. Цікаво, що у системі державних закупівель Prozorro тендеру на постачання цього меду не оприлюднили.

За даними слідства, у 2023 році директор ТОВ уклав із військовою частиною договір про поставку квіткового меду для потреб армії.

«Підприємець знав, що у нього немає достатньої кількості такого меду, тож розбавив його іншими компонентами, щоб здешевити та збільшити масу. Після цього, він написав листа до військової частини на Одещині, щоб уповноважені особи підрозділів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини дослідили взірці і провели лабораторне дослідження меду на відповідність вимогам замовника і стандартам ДСТУ», – розповіли спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону 2 квітня.

У спецпрокуратурі зазначили, що через недбалість військові посадовці не здійснили належну перевірку та підписали документи, чим гарантували якість меду. На підставі таких висновків понад мільйон 20-грамових стіків з медом було доставлено до військової частини на Львівщину.

«Таким чином захисники отримали неякісну продукцію, а державному бюджету завдано 30,5 млн грн збитків», – повідомил в спецпрокуратурі.

За даними ZAXID.NET, неякісний мед у військову частину постачало ТОВ «Пак-Сервіс 2022». Фірма зареєстрована у 2022 році в Запоріжжі та займається пакуванням. Власником та директором є мешканець міста Вільнянськ Запорізької області Олександр Слабецький. Правоохоронці затримали директора фірми.

Також підозри отримали командир військової частини з Одещини, його заступник, начальник бактеріологічного відділення лабораторії безпечності харчових продуктів та його заступниця.

Підприємцю інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а військовим посадовцям – недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 ККУ).

Як зазначається в ухвалах суду, у березні 2023 року між військовою частиною з Львівщини та ТОВ «Пак-Сервіс 2022» було укладено договір щодо закупівлі за державні кошти на суму понад 45 млн грн. Йшлося про постачання меду натурального, загальною кількістю 9 млн стіків по 20 грамів кожний, та 27 тис. стіків цукру по 10 грамів кожний, які використовуються для укомплектування сухпайків. Протягом 2023 року приватне підприємство здійснило поставку неякісної продукції до військової частини, яка не відповідала державним стандартам.