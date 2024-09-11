Підприємцю загрожує до восьми років позбавлення волі

У Чернігові затримали директора підприємства, який намагався поставити прикордонникам продукти з підробленими сертифікатами якості. Крім того, чоловік намагався підкупити посадовця Держприкордонслужби, аби він не надав цьому розголосу. Про це у середу, 11 вересня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Чернігівської області.

Слідчі встановили, директор підприємства уклав низку договорів на постачання продуктів прикордонникам. Кожна партія товару мала супроводжуватись сертифікатом відповідності стандартам якості та безпеки, проте посадовець Державної прикордонної служби звернув увагу, що низка цих сертифікатів виявились підробними. Військовий звернувся з відповідними запитами до кількох інстанцій, зокрема, установи, яка нібито видала сумнівні сертифікати.

«Щойно про це стало відомо фігуранту, він вирішив залагодити справу, домовившись про зустріч офіцером Держприкордонслужби, для передачі останньому неправомірної вигоди в сумі 2 тис. доларів», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські разом з прикордонниками затримали підприємця під час передачі обіцяного хабаря. Гроші правоохоронці вилучили, а підприємцю оголосили про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 статті 369 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з конфіскацією майна. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, у січні 2024 року директору київського приватного підприємства оголосили про підозру у заволодінні бюджетними грошима в особливо великих розмірах. За даними слідчих, підприємство поставило ЗСУ неякісний одяг, що завдало державі збитків на 25 млн грн.