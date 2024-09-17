Серіал вийде у грудні 2024 року

Телеканал Paramount+ презентував перший тизер приквелу до відомого серіалу про серійного вбивцю та поліцейського експерта Декстера Моргана.

«Декстер: Первородний гріх» перенесе глядачів у 90-ті роки, коли молодий Декстер тільки починав свій шлях убивці.

Декстер під керівництвом свого названого батька Гаррі Моргана вчиться контролювати свої темні бажання й відточує майстерність вбивці. Дія відбувається в Маямі, де Декстер стикається з першими випробуваннями й формується як особистість.

Сценаристом та шоураннером серіалу став Клайд Філліпс, який брав участь у створенні оригінального серіалу. Головну роль молодого Декстера зіграв Патрік Гібсон, а роль Гаррі Моргана –Крістіан Слейтер. До знімальної групи також долучилися Моллі Браун, Патрік Демпсі, Сара Мішель Геллар та інші відомі актори.

Автори обіцяються, що «Декстер: Первородний гріх» стане не менш цікавим, ніж оригінальний серіал.

Прем'єра першого сезону відбудеться 13 грудня на платформі Paramount+.