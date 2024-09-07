Орландо Блум у ролі Леґоласа

Орландо Блум, який зіграв ельфа Леґоласа у трилогіях «Володар перснів» та «Гобіт» Пітера Джексона, каже, що вже обговорював можливість свого повернення до цієї ролі з режисером та продюсерами фільму «Володар перснів: Полювання на Ґолума».

«Якщо Пітер Джексон скаже мені стрибнути, я лише спитаю: “З якої висоти?”», – заявив Блум в інтерв’ю Variety. Він додав, що повернення до ролі можливе за допомогою ШІ.

Перший фільм із серії нових стрічок всесвіту «Володаря перснів» стартує у 2026 році під назвою «Полювання на Ґолума», де головну роль та режисиру візьме на себе Енді Серкіс. Сам Джексон продюсуватиме фільм, тоді як сценарій писатимуть автори оригінальної трилогії Френ Волш і Філіппа Боєнс у команді зі сценаристами анімаційного фільму «Володар перснів: Війна Рогіримів» Фібі Гіттінс і Арті Папагеоргіу.

Нагадаємо, що актор Ієн Мак-Келлан, який грав Ґендальфа у минулих стрічках, повідомив, що вже отримав офіційну пропозицію щодо роботи у фільмі.

«Ентузіазм щодо “Володаря перснів” не вщухає… Я не можу вам нічого більше сказати. Мені щойно сказали, що буде більше фільмів, і Ґендальф буде залучений. Вони сподіваються, що я зіграю його», – сказав актор.

Ще один актор трилогії «Володар перснів» Вігго Мортенсен, який грав Арагорна, обіцяв, що повернеться до ролі у випадку, якщо це буде доречно.

Нагадаємо, перший фільм «Володар перснів» вийшов у 2001 році. Тоді Оландо Блуму було 24 роки, Вігго Мортінсено – 42, а Ієну Мак-Келлану – 62. Зараз акторам відповідно 47, 65 та 85 років.