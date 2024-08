У «Гладіаторі 2» режисер Рідлі Скотт обіцяє найбільшу битву у своїй кар’єрі. Вона має перевершити батальні сцени в усіх його стрічках.

Рідлі Скотт є майстером епічних сцен, він не раз демонстрував свої вміння у фільмах. Це була і битва під Кераком у «Царстві небесному» (2005), битва під Карфагеном у «Гладіаторі» (на головному фото), битви у «Наполеоні» (2023). За словами легендарного режисера, майбутній сиквел «Гладіатора» отримає найбільшу.

Принагідно нагадаємо найепічніші битви із різних фільмів. Цікаво, чи обіцяна Рідлі Скоттом битва зможе їх перевершити.

Хоробре серце

Braveheart, 1995 рік ·

Події фільму відбуваються наприкінці ХІІІ століття, під час боротьби Шотландії проти англійського панування. Після загибелі коханої від рук англійських солдат, Вільям Воллес стає національним героєм. Об’єднавши клани, він виступає проти англійців. Попереду – важкі битви, зради і довгий шлях до перемоги. Режисером, продюсером. і виконавцем головної ролі став Мел Гібсон. Картину висували на 10 премій «Оскар», він здобув п’ять із них, в тому числі за найкращий фільм.

Основні битви під керівництвом Воллеса – переможна на Стерлінському мості, зокрема та поразка під час Фолкерської – показані винахідливо та з розмахом.

Володар перснів

The Lord of the Rings, 2001-2003 рік

У всій великій сазі «Володар перснів» тема війни походить крізь усі події та пригоди. На численні битви автори не пошкодували бюджетів. Однією з найбільш видовищних стала битва у другій частині, «Дві вежі», де беруть участь у люди, і ельфи, і гноми. Знята вона дуже винахідливо і саме після неї ельф Леголас (Орландо Блум) став одним із головних фаворитів у глядачів.

А найбільша битва трилогії розгорнулася на Пеленнорських полях, неподалік стін Мінас Тіріт третій частині «Повернення короля». Численна армія найрізноманітніших істот, що населяють Середзем'я, катапульти, вежі для облоги, тарани та великі звірі, задіяно було усе, що можна.

Певний час найдовшою битвою вважалася сорокахвилинна битва біля Гельмової Паді, знята Пітером Джексоном за чотири місяці. Матеріалу, знятого тоді, вистачило б на фільм завдовжки о двадцять годині. Проте першість утримати вдалось лише кілька років.

Троя

Troy, 2004 рік ·

Історія повна легенд і міфів, що оповідають про сильні почуття і славні події, подвиги, презирство до смерті і безсмертної любові. Щоб взяти участь у великій війні зібралися найбільші герої, воїни вже покрили себе славою, ще за життя про них складають легенди: Одіссей, Ахіллес, Агамемнон. Їм протистоять Гектор, Паріс і інші воїни Трої. Вся облога та всі великі битви сталися через те, що Парис викрав прекрасну Єлену.

Битва під стінами Трої, у який Ахіллес (Бред Пітт) перемагає Гектора (Ерік Бана) знята просто блискуче.

До речі, сценарій «Трої» був написаний Девідом Беніоффом, шоураннером «Гри престолів».

Гра престолів

Game of Thrones, 2011-2019

У цьому культовому серіалі всі з всіма воюють. Проте у восьмому сезоні Мігель Сапочник поставив сцену епічної битви між людьми та армією Короля Ночі. Це найдовша сцена бою, яка колись була знята для кіно чи телебачення. Потрібно віддати майстру належне: довга, але зовсім не нудна. Знімали її на трьох локаціях 55 днів, і це без урахування зйомок усередині приміщень. Загалом у битві було задіяно близько 750 осіб. І так, саме вона скинула з трону епічну битку з «Володаря перстнів».

Передувала їй потужна битва бастардів з шостого сезону, також знята Сапочником.

300 спартанців: Відродження імперії

300: Rise of an Empire, 2014

Це – приквел, який Зак Снайдерс зняв до свого власного фільму «300 спартанців» (2006). У центрі фільму грецький полководець Фемістокл, що командував у 480 році до н. е. грецьким флотом, який бився в Битві при Артемісії та Битві при Саламіні із загарбницькою армією персів на чолі з царем Ксерксом, смертним, що називав себе Богом.

На початку фільму ми бачимо сухопутну битву при Марафоні, про яку розповідає цариця Спарти Горго, а далі, по ходу сюжету, дві видовищні морські битви і синє море, що горить.