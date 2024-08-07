Другий сезон серіалу «Володар перснів: Персні влади» розповість про сім кілець гномів та пустелю Рун, яким Джон Р. Р. Толкін приділив мало уваги. «Володар перснів: Персні влади» заповнюватиме порожні проміжки в оригінальній історії. Про це розповів шоуранер і сценарист Патрік Маккей в інтерв’ю Entertainment Weekly.

«В тексті оригінала є спокусливі натяки на те, що персні гномів насправді не контролювали гномів так, як хотілося б Саурону, але розпалювали їхню жадібність. Є величезний простір для творчості та вдосконалення», – розповів він.

Цікавим моментом також має стати зображення пустелі Рун, куди прямують Норі Брендіфут (Маркелла Кавена), Поппі Праудфелло (Меган Річардс) та Незнайомець (Деніел Вейман).

У творах Толкіна про пустелю Рун відомо лише те, що там «народилися» люди й ельфи, що Саурон деякий час ховався там. Співавтор шоу Джей Ді Пейн назвав Рун «чистим аркушем» від Толкіна, який дозволяє шоу потрапити у місце, яке ніколи не зображалося.

«Ми великі шанувальники «Лоуренса Аравійського», одного з найкращих фільмів, коли-небудь створених, і ми любимо «Божевільного Макса: Дорога гніву». Ці фільми розгортаються у величезній пустелі, але в них пустеля відчувається прекрасною. Ми ніколи раніше не бачили пустелі у сазі «Володар перснів», тож ідея додати таку пряність у суміш була для нас справді захопливою», – каже Маккей.

Другий сезон, ймовірно, розкриє таємниці жінок-ентів, втрачених на час подій роману «Володар перснів». До початку Третьої епохи жінки покинули ентів, щоб заснувати сад на схід від Фангорнського лісу в тому, що потім стало Коричневими Землями. Після закінчення Другої епохи вони зникли. Древень, відомий за «Володарем перснів», ходив їх шукати, але не знайшов. Як енти-чоловіки, вони наглядали за рослинами Середзем’я, але віддавали перевагу меншим з них — маленьким деревам, травам, фруктовим деревам, квітам та овочам.

Толкін бажав залишити долю жінок-ентів у таємниці, але в одному з листів він написав, що вірить у те, що вони були знищені Сауроном під час Війни Останнього Альянсу. Хоча деякі з них могли вижити, ті, що вижили, ймовірно, або втекли на схід, або потрапили у рабство для економічних та сільськогосподарських цілей.

Нагадаємо, події серіалу відбуваються у Другу Епоху Середзем’я, за тисячі років до подій «Володаря Перснів». Крім повернення Саурона, Друга Епоха знаменується створенням перснів влади та падінням острівного королівства Нуменор, нащадки якого заснували людські королівства Гондор і Арнор. А закінчується битвою Останнього союзу, яку нам показали на початку «Братерства персня».

Нагадаємо, що другий сезон «Володаря перснів: Персні влади» вийде уже 29 серпня.