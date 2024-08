Стрімінгові платформи готуються до осені, сезону, на який припадає найбільше стартів. Проте і в останній місяць літа відбудеться чимало прем’єр для усіх любителів серіалів. Розповідаємо про п'ять серіалів серпня, як нових, так і давно шанованих.

«Бетмен: Хрестоносець у плащі»



Batman: Caped Crusader, прем’єра – 1 серпня, 1 сезон

Анімаційний пригодницький серіал про одного з найвідоміших супергероїв всесвіту коміксів DC Бетмена. Сюжет та художній стиль анімації витримають нуарну атмосферу, притаманну раннім коміксам про супергероя і відсилають глядача до культових мультсеріалів про Бетмена із 1990-х.

«Погана мавпа»



BadMonkey, прем'єра – 14 серпня, 1 сезон

Новий серіал заснований на однойменному романі Карла Гіасена 2013 року. Колишній детектив Ендрю Янсі тепер має займатися перевіркою ресторанів у Флориді. Втім, знайдена туристом відрубана рука втягує Янсі у світ жадібності та корупції. Ендрю вірить, що може розплутати справу, завоювати довіру місцевої поліції та повернутися на більш авторитетну посаду детектива в Маямі.

Головні ролі у серіалі виконують Вінс Вон («Непрохані гості», «Химера», серіал «Справжній детектив»), Мішель Монаган («Місія нездійсненна 3», «МаХХХХін», серіал «Справжній детектив»), Джоді Тернер-Сміт («Після Янга»).

«Вбивства в одній будівлі»



Only Murders in the Building, прем’єра – 27 серпня, 4-й сезон

Іронічний детектив про трійцю фанатів тру-крайм подкастів. Сусіди розслідують злочини у нью-йоркській будівлі. Четвертий сезон обіцяє не поступатись першим трьом. Ми знову побачимо Стіва Мартіна, Мартіна Шорта, Селену Гомес. До них ще у третьому сезоні приєдналась Меріл Стріп. У четвертому нас потішить Єва Лонгорія. Третій сезон за традицією закінчився вбивством, яке розслідують у наступному сезоні. Трійця детективів вирушить до Лос-Анджелеса, і там серед іншого відвідає знімальний майданчик голлівудської адаптації своїх пригод.

«Володар перснів: Персні влади»



The Lord of the Rings: The Rings of Power, прем’єра – 29 серпня, 2-й сезон, на головному фото

Події серіалу відбуваються у Другу Епоху Середзем’я, за тисячі років до подій «Володаря Перснів». Крім повернення Саурона, Друга Епоха знаменується створенням перснів влади та падінням острівного королівства Нуменор, нащадки якого заснували людські королівства Гондор та Арнор. А закінчується битвою Останнього союзу. Очікується, що більшість акторів з першого сезону ми побачимо й у другому. Зокрема Морвед Кларк у ролі ельфійки Ґаладріель, Маркелла Кавена у ролі Норі та Роберт Арамайо у ролі друга Ґаладріель Елронда.

Знімання сезону почалися в жовтні 2022 року, залишивши позаду багато місць для знімання у Новій Зеландії, присутніх у першому сезоні. Переїзд не обійшовся без кількох проблем на знімальному майданчику, зокрема невеликої пожежі на початку квітня.

Як і сезон 1, сезон 2 серіалу «Володар перснів: Персні влади» складатиметься з 8 епізодів, які будуть виходити щотижня.