Розповідаємо про три нових фільми, які вже можна переглянути на екранах кінотеатрів.

«Гарольд і магічний олівець»

Harold and the Purple Crayon, на головному фото

Змалечку Гарольд (Захарі Лівай) знав про магічну силу свого олівця. Що б він не намалював – воно ставало справжнім. Гарольд виріс і потрапив разом зі своїм олівцем у справжній світ. Тут хлопцю доведеться навчитися жити не на сторінках своєї книги, а у реальності. Добре, що олівець не втратив своєї чарівної сили. Та на жаль він потрапив у погані руки. Гарольду та його друзям доведеться постаратися аби врятувати світ від зникнення.

Сімейне фентезі «Гарольд і магічний олівець» знято за мотивами однойменного твору Крокета Джонсона, написаного у 1955 році. Сюжет ліг в основу кількох мультфільмів та телесеріалу. Існує бродвейська постановка та комп’ютерна гра. Зняти фільм хотіли у 2010 та 2016 роках, однак щоразу відкладали роботу. Зрештою у 2021 році оголосили про затвердження режисера та виконавця головної ролі.

Зняв фільм режисер Карлос Салдана, який свого часу створив хітові анімаційні франшизи «Льодовиковий період» та «Ріо».

«Довгоніг»

Longlegs

Події розгортаються у 1990-х роках. Коли розслідування низки вбивств зайшло у глухий кут, до розслідування залучають молоду агентку ФБР Лі Харкер (Майка Монро). Добре розвинена інтуїція вже допомагала дівчині у роботі, тож керівництво розраховує на здібності Лі і цього разу. Злочинець, якого вони шукають, діє не один рік. А можливо і не один десяток років. Його мотиви страшні та не зрозумілі на перший погляд. Щоразу на місці злочину він залишає дивні послання. Лише розшифрувавши їх можна буде зупинити чергове вбивство. Агентці ФБР доведеться поринути у світ, який створює своїми діями серійний вбивця.

Трилер «Довгоніг» зняв режисер та сценарист Осгуд Перкінс, який впродовж усієї кар’єри працює над фільмами жахів, драмами та трилерами. Одну з головних ролей виконав Ніколас Кейдж, який знявся у понад 120 фільмах. Для виконавиці головної ролі 31-річної Майки Монро це 33-й повнометражний фільм.

«Западня»

Trap

Мегапопулярна поп-зірка Lady Raven (Салека Шʼямалан) влаштовує великий концерт. На вщент забитому стадіоні серед інших фанатів зірки – дівчина Райлі (Аріель Доногʼю) у супроводі свого батька (Джош Гартнетт). Він помічає, що концерт охороняє надзвичайно багато поліції. Виявляється, увесь захід сплановано так, щоб зловити серійного вбивцю на прізвисько «М’ясник».

Трилер «Западня» – нове дітище режисера та сценариста М. Найт Шьямалана, дворазового номінанта на премію «Оскар». Роль співачки виконала одна з доньок М. Найт Шьямалана. Також вона написала музику до фільму.

«Зірка, що падає»

L'étoile filante

Колишній політичний активіст Борис (Домінік Абель) працює барменом у «Зірці, що падає». Одного дня на порозі закладу з’являється Жорж (Брюно Ромі), який колись постраждав у результаті вибуху, що влаштував Борис. Разом зі своєю коханою Кайото (Каорі Іто) та кращим другом Тімом (Філіп Мартц) Борис шукає способів уникнути помсти. Випадково вони зустрічають самотнього Дома (Домінік Абель), як дві краплі води схожого на Бориса. Депресивний та мовчазний Дом займе місце Бориса на випадок повторного нападу. Друзі думають, що чоловіка ніхто не шукатиме. Але його колишня дружина Фіона (Фіона Гордон) – приватний детектив, і вона докладе максимум зусиль аби дізнатися куди подівся Дом.

Фільм створила творча пара Домінік Абель і Фіона Гордон, які й зіграли головні ролі у своїй стрічці. Вони зустрілися в Парижі в 80-х і. Їхній найвідоміший фільм – «Париж босоніж» з П'єром Рішаром.