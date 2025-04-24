Дженніфер Лав Гьюітт у продовженні серіалу «Я знаю, що ви робили минулого літа»

Студія Sony Pictures представила перший трейлер продовження популярного фільму жахів 90-х «Я знаю, що ви скоїли минулого літа». Судячи з відео, актори оригінальної стрічки повернуться до своїх ролей.

Зазначається, що у фільмі зіграють актори оригінального проєкту Дженніфер Лав Гьюітт і Фредді Принц-молодший, яким складуть компанію молоді актори. Авторами сценарію нової частини стали Сем Ланскі та Кейтін Робінсон. За сюжетом, група молоді знову опиняється в центрі жахливих подій у Саутпорті. Стрічка розпочнеться класично – з чергової спроби замести щось під килим.

У перших кадрах трейлеру героїня Мадлін Клайн готується до медитації та набирає воду у ванну, кинувши туди бомбочку, яка кольором схожа на кров. Потім її персонажка надягає навушники. А тим часом її хлопця, якого грає Джошуа Орпіна, в іншій кімнаті протикають гарпуном.

Коли нова компанія усвідомлює, що ситуація виходить з-під контролю, вони звертаються до тих, хто вже проходив через це – Джулі та Рея, які стануть наставниками в новій історії.

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Нагадаємо, «Я знаю, що ви скоїли минулого літа» – це американський молодіжний фільм жахів, знятий у 1997 році режисером Джимом Гіллеспі. У центрі сюжету – четверо підлітків, до яких підкрадається вбивця через рік після приховування наслідків автомобільної аварії, в якій вони брали участь.