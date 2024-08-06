Побачити Москву у руїнах – мрія кожного українця. Поки ми чекаємо на такі кадри у випусках новин, можна подивитись, як з такими викликами давав собі раду Голлівуд у своїх блокбастерах (спойлер: ефектно). Пропонуємо п’ять з них.

Місія нездійсненна. Протокол Фантом



Mission: Impossible – Ghost Protocol, 2011, режисер Бред Берд, на головному фото

Відділ Ганта (Том Круз) закрили після звинувачення його людей у причетності до вибуху Кремля, в результаті якого він повністю зруйнований (наймиліша оку сцена з усієї франшизи). Спаську вежу насправді розносить шведський терорист Кобальт. Але яка нам різниця?

Оселя зла: Відплата

Resident Evil: Retribution, 2012, режисер Пол Андерсон, 2012



У п'ятій за рахунком «Обителі зла» Мілла Йовович веде бої із зомбі на території одразу кількох мегаполісів, серед яких Вашингтон, Нью-Йорк, Токіо та Москва. У столиці Росії герої фільму розносять ГУМ та станцію метро «Арбатська», а у фіналі центр міста руйнує повінь, затоплюючи Кремль, Красну площу та Храм Василя Блаженного. Гарно, але мало.

Міцний горішок: Гарний день, щоб померти

A Good Day to Die Hard, 2013, режисер Джон Мур

За сюжетом Джон МакКлейн прибуває до Москви, щоб визволити з в'язниці свого сина, а далі все так само, як і в інших частинах, – порятунок світу, заради якого головному герою доводиться зруйнувати півміста. Вертоліт Мі-24 розстрілює сталінські висотки, а броньовані вантажівки «стрибають» вулицями, зносячи естакади на Садовому кільці. Хто б сумнівався, що світові так буде краще.

Таємне вторгнення



Secret Invasion, 2023, серіал, режисер Алі Селім

Гравік, молодий ватажок бунтівного угруповання скруллів, прагне впровадитися у різні сфери життя людей на Землі, щоб раптово спробувати захопити контроль над планетою. Зокрема, за допомогою терористичних актів він намагається розв'язати війну між Сполученими Штатами та Росією. Кіностудія Marvel показала кадри вибухів у центрі Москви попри те, що у 2022 році ходили чутки, що студія змінить локацію через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, але, вочевидь, фрагменти зі столицею Росії у вогні вирішили залишити. Дякуємо.

Наполеон

Napoleon, 2023, режисер Рідлі Скотт

Рідлі Скотт використовує життя Наполеона для того, щоб за допомогою добрих акторів та розкішної картинки створити антивоєнну драму, коли через амбіції одного чи двох людей гинуть сотні тисяч. Цікава сцена, де Наполеон не може повірити, що росіяни самі спалили своє місто, теж викликає дуже сучасні асоціації. А от криваві бої та натуралістичні зображення загиблих можуть стати емоційною проблемою для українських глядачів.