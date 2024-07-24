Кінематографісти завжди полюбляли природні аномалії. Фільми-катастрофи давно уже стали окремим жанром. Пропонуємо п’ять ефектних фільмів, в основі яких – реальні події.

«Шквал»

Die Sturmflut, 2006, режисер Режисер: Йорго Папавасіліу

Лютий 1962 року. Гамбург у владі бурхливої ​​стихії! Під час шторму море розбило хвилеломи, затопивши більшу частину берегової лінії. Рівень води в Ельбі піднявся на кілька метрів, і крижаний потік із величезною швидкістю увірвався до міста, змиваючи все, що вставало на його шляху. Гамбург виявився похований під шестиметровою товщею крижаної води. У головних ролях ктори: Бенно Фюрман, Гец Георге, Надя Уль, Ютта Шпайдель, Ельмар Веппер, Гіл Офарім

«Неможливе»

Lo imposible, режисер Хуан Антоніо Байона, 2012

В основу картини покладені реальні події, що відбулися в грудні 2004 року. Тоді в Індійському океані стався потужний землетрус. Згідно з офіційними даними, магнітуда склала 9,1 бала. Внаслідок цього в океані утворилося цунамі, яке накрила береги Таїланду. Цього не очікував ніхто. Головні герої фільму – сім'я з дітьми, яка приїхала в цю країну на відпочинок. Стихійне лихо змінило їхні життя назавжди. Фільм заснований на реальній історії колишнього лікаря з Іспанії Марії Бельон Альварес, яка в грудні 2004 року відпочивала в Таїланді з чоловіком. У фільмі знімалися Наомі Воттс, Еван МакГрегор, Том Голланд.

«Проти шторму»

The Finest Hours, 2016, режисер Крейг Ґелеспі

Фільм за мотивами однойменної книги 2009 року. Вона, своєю чергою, заснована на реальних подіях. Стрічка розповідає про потужний шторм, який стався у лютому 1952 року біля східного узбережжя США. Під загрозою опинилися екіпажі двох нафтових танкерів. Один з них буря розірвала навпіл. Вся надія – на чотирьох рятувальників, які розпочинають ризиковану операцію на дерев'яній шлюпці. Бернард Веббер, який існував у реальному житті, мусить повернутися зі шторму живим: вдома на нього чекає наречена. У фільмі знімались Кріс Пайн, Кейсі Аффлек, Ерік Бана.

«Глибоководний горизонт»

Deepwater Horizon, 2016, режисер Пітер Берг

Фільм-катастрофа, знятий Пітером Бергом, розповідає про наслідки вибуху нафтової платформи Deepwater Horizon. Це сталося у 2010 році в Мексиканській затоці. Цікаво, що допомогу знімальній групі надавав Майк Вільямс, який вижив під час аварії. Для знімань побудували велику нафтову платформу – це одна з найбільших декорацій для кіно. У головних ролях Марк Волберг, Курт Рассел, Джон Малкович.

«Вогнеборці»

Only the Brave, 2017, режисер Джозеф Косінскі

Кінодраму створили на основі статті No Exit, що вийшла у чоловічому журналі GQ. Там розповіли про реальні події масштабної пожежі в Аризоні. Команда «Granite Mountain Hotshots» складається з двадцяти пожежників. У кожного з них своє особисте життя, сімейні турботи. Серед них є і молодий батько Брендон, який вступив в ряди пожежних заради своєї новонародженої дочки, і початку нового життя. Маючи таку важливу професію, щодня команда проходить складні тренування та навчання. Але навіть така підготовка виявилася недостатньою, в порівнянні з тим, що доведеться пережити рятувальникам в палаючому лісі. У фільмі зіграли Джош Бролін, Майлз Теллер, Джефф Бріджес, Джеймс Бедж Дейл, Тейлор Кітч, Дженніфер Коннеллі.