У прокат вийшов трилер «Смерчі» режисера Лі Айзека Чанґа. У дні аномальної спеки розповімо про нього та ще про кілька фільмів на схожу тему.

«Смерчі»

Twisters, 2024, на головному фото

Колись Кейт (Дейзі Едґар-Джонс) любила спостерігати за смерчами на власні очі, а тепер вивчає їх за комп’ютерними моделями, перебуваючи в цілковитій безпеці. Давній друг Гаві (Ентоні Рамос) переконує Кейт долучитися до команди мисливців за торнадо, аби бути однією з перших, хто побачить в дії нову революційну систему стеження за смерчами. Зірка соцмереж Тайлер (Ґлен Павелл) знаменитий тим, що разом зі своєю командою наближається максимально близько до епіцентру вихору. Репортажі з таких місць гарантують йому збільшення підписників та переглядів. Сезон смерчів у розпалі, тож любителі адреналіну напоготові. І Кейт, і Тайлер разом зі своїми командами очікують наближення шторму. Цього разу вони зіткнуться з небаченими раніше руйнівними проявами стихії. Основні зйомки проходили у Оклахомі, де і розгортаються події фільму.

«Смерч»

Twister, 1996

Новий трилер «Смерчі» є сучасною версією однойменного фільму 1996 року. Його поставив режисер Ян де Бонт.

1969 рік. Сім'я з трьох людей намагається врятуватися від торнадо, що застав їх зненацька, в найближчому притулку. Мати і донька встигають дістатися до підвалу, коли батька засмоктує в страшну вирву і він гине. Джо (Гелен Гант), яка вижила тієї фатальної ночі через 25 років стає метеорологом і мисливцем за штормами і смерчами. Після трагедії, що сталася з батьком, героїня поставила собі досить амбітну мету – розробити спеціальний прилад, який дозволить заздалегідь сповіщати людей про катастрофу, що насувається. Можливість для дослідження є, адже на американські долини насувається такий шторм, якого не було останні 20 років. Компанію Джо, окрім команди вчених, складе Білл Хардінг (Білл Пекстон), гонзо-синоптик і за сумісництвом колишній чоловік героїні, а також його наречена Мелісса (Джеймі Герц).

Кейт з нового фільму є донькою Джо та Білла.

«День катастрофи»

Category 6: Day of Destruction, 2004

Лас-Вегас охопив торнадо. Національна метеорологічна служба на чолі з Енді Гудманом (Брайан Деннегі) негайно розпочинає вивчення аномалії. Результати невтішні – шторм повним ходом мчить у бік Чикаго. Мітч Бенсон (Томас Ґібсон), керівник енергетичної компанії Чикаго, намагається не допустити колапсу та забезпечити місто електроенергією під час страшної спеки. Але його зусилля будуть марними: техногенна катастрофа все ж таки виводить енергосистему з ладу, залишаючи мешканців без зв'язку і світла прямо в той момент, коли ураган розносить усе на своєму шляху.

Для телеканалу CBS «День катастрофи» став справжньою подією – перша серія зібрала біля екранів телевізорів 19 мільйонів глядачів. Причин цієї популярності є кілька. По-перше, небувалий для 2004 року розмах спецефектів. По-друге, картина режисера Діка Лоурі істотно відрізнялася від решти проектів каналу. Тепер на телеекрані відбувалися такі масштабні руйнування, які були можливі лише у повнометражному кіно.

«Назустріч шторму»

Into the Storm, 2014

Гері (Річард Армітедж) працює заступником директора середньої школи у маленькому містечку Сільвертон на Середньому Заході. Він сам виховує двох синів-підлітків, Донні (Макс Дікон) та Трея (Натан Кресс). Скоро у школярів випускний, і ніхто не міг припустити, що шторм зруйнує плани не тільки випускників, а й усіх інших жителів міста. Ніхто, окрім відважних ентузіастів — метеоролога Еллісон (Сара Вейн Келліс) та мисливця за торнадо Піта (Мет Волш). «Назустріч шторму» знято в псевдодокументальній манері, що чудово передає паніку. Світ фільму схожий на пазл, що складається з безлічі фрагментів: шкільні камери спостереження, кадри з новин тощо.