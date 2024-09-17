Кожного кандидата ще має затвердити Європейський парламент

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 17 вересня, оголосила новий склад Єврокомісії. Про це йдеться на сторінці ЄС.

Серед єврокомісарів, яких сьогодні Урсула фон дер Ляєн представила у Брюселі, кілька відіграватимуть важливу роль для України. Зокрема, ключовий портфель єврокомісара отримала представниця Словенії Марта Кос. Вона продовжить роботу над підтримкою України та буде відповідати за співпрацю зі східними сусідами ЄС.

Представнику Словаччини Марошу Шефчовичу віддали новий портфель єврокомісара з торговельної та економічної безпеки, міжінституційних відносин та прозорості. Представник Латвії Валдіс Домбровскіс стане єврокомісаром з питань економіки та продуктивності.

Дружній до України представник Литви Андрюс Кубілюс був призначений на нову посаду комісара з питань оборони і космосу. Президентка Єврокомісії заявила, що він працюватиме над розвитком оборонного союзу та підсиленням інвестиційної спроможності.

Тоді як представнику Угорщини Оліверу Варгеї виділили посаду комісара з питань охорони здоров’я і добробуту тварин. А представник Польщі Пйотр Серафін стане комісаром з бюджету, протидії шахрайству та публічного адміністрування. Саме він буде відповідати за підготовку наступного довгострокового бюджету ЄС.

Інші призначення у Європейській комісії:

Очільниця МЗС Бельгії Аджа Лябіб – єврокомісар з підготовки до надзвичайних ситуацій та кризового реагування, а також комісар з питань рівності.

– єврокомісар з підготовки до надзвичайних ситуацій та кризового реагування, а також комісар з питань рівності. Представниця Хорватії Дубравка Шуїця – єврокомісар у справах Середземномор’я.

єврокомісар у справах Середземномор’я. Нідерландець Вопке Хукстра буде відповідальний за клімат і чисту економіку, а також займатиметься питанням оподаткування.

буде відповідальний за клімат і чисту економіку, а також займатиметься питанням оподаткування. Представник Чехії Йозеф Сікела відповідатиме за міжнародні партнерства ЄС.

відповідатиме за міжнародні партнерства ЄС. Представник Кіпру Костас Кадіс буде займатися питання пов’язані з риболовством та океанами.

буде займатися питання пов’язані з риболовством та океанами. Представниця Португалії Марія Луїс Альбукерке призначена комісаркою з фінансових послуг, заощаджень та інвестиційного союзу.

призначена комісаркою з фінансових послуг, заощаджень та інвестиційного союзу. Австрійця Магнуса Брюннера призначили комісаром з внутрішніх справ та міграції.

призначили комісаром з внутрішніх справ та міграції. Представниця Швеції Єссіка Русвалль відповідатиме за довкілля, водні ресурси і конкурентну циклічну економіку.

відповідатиме за довкілля, водні ресурси і конкурентну циклічну економіку. Представник Данії Дан Йоргенсен стане комісаром з енергетики та житлових питань.

стане комісаром з енергетики та житлових питань. Кандидатка від Болгарії Єкатерина Захарієва буде комісаркою з досліджень та інновацій.

буде комісаркою з досліджень та інновацій. Ірландець Майкл Макграт – комісар з демократії, судочинства і верховенства права.

– комісар з демократії, судочинства і верховенства права. Грек Апостолос Ціцікостас опікуватиметься транспортом і туризмом.

опікуватиметься транспортом і туризмом. Мальтієць Гленн Мікалефф буде комісаром зі справедливості між поколіннями, культури, молоді та спорту.

Новий склад Єврокомісії. Фото European Commission

Відомо, що фон дер Ляєн описала свою команду як таку, що має більш компактну та інтерактивну і взаємопов'язану структуру, зосереджену на основних принципах процвітання, безпеки та демократії. Кожного кандидата ще має затвердити Європейський парламент.

Нагадаємо, 18 липня Європейський парламент у Страсбурзі більшістю голосів переобрав 65-річну Урсулу фон дер Ляєн головою Європейської комісії. Вона обіймає цю посаду з 2019 року.