Україна виконала всі кроки на шляху до членства в ЄС, – фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговори про вступ України до Європейського союзу мають розпочатися до кінця червня. Про це фон дер Ляєн повідомила на конференції з питань відновлення України у Берліні, 11 червня.

«Україна виконала всі кроки, які ми сформулювали. І тому ми віримо, що Європейський союз має розпочати переговори про вступ уже до кінця цього місяця», – сказала президентка.

За словами фон дер Ляєн, реформи, які проводить Україна, є основою для того, щоб зробити Україну «привабливим майданчиком для інвестицій, для бізнесу», так само як і наблизити її до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі умови для початку переговорів щодо членства в Європейському союзі. Відтак червень має стати місяцем у якому буде «затверджена переговорна рамка й розпочнуться самі переговори».

Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що Європейська комісія підтримала початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Висновок комісії свідчить, що Україна продовжує змінювати систему для приєднання до Євросоюзу та виконала всі необхідні реформи.

Раніше Euracvit повідомив з посиланням на послів в ЄС, що Єврокомісія зробила висновок про те, що Україна та Молдова «достатньо готові» до формального початку переговорів про вступ до Євросоюзу. Зокрема, комісія підтвердила, що Україна повністю виконала чотири, а Молдова – всі три кроки реформ потрібні для початку переговорів.

У грудні 2023 року Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України й Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата.