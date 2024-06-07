Денис Шмигаль висловив сподівання про початок перемовин щодо вступу України в ЄС протягом найближчого місяця

Європейська комісія підтримала початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це у п’ятницю, 7 червня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами політика, Єврокомісія позитивно оцінила український євроінтеграційний прогрес. Висновок комісії свідчить, що Україна продовжує змінювати систему для приєднання до Євросоюзу та виконала всі необхідні реформи.

Зокрема, йдеться про чотири додаткові кроки, яких вимагав ЄС:

антикорупційний,

контроль за політичним лобізмом,

прозорість статків посадовців,

у сфері забезпечення прав нацменшин.

«Тепер ми очікуємо від наших європейських партнерів наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця», – повідомив Денис Шмигаль.

Крім того, Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ Молдови.

Зазначимо, видання Financial Times повідомило, що Єврокомісія рекомендуватиме початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС у червні – до того, як Угорщина почне головувати в блоці.